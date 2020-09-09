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【藍籌屋苑】九七年購入海怡半島　堅持至今終賺逾兩倍

股樓投資 16:23 2020/09/09

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樓市交投氣氛好轉，藍籌屋苑成交量回升，以鴨脷洲海怡半島為例，美聯林潤強說，迄今暫錄8宗成交，其中32座高層G室，實用面積686平方呎，三房連套房間隔，原開價1,200萬元放售，終減價50萬元，以1,150萬元成交，實用呎價約16,764元，屬市價成交。 

值得留意的是，原業主於1997年7月，以368.5萬元購入上址，算是樓市高峰期置業，雖然其後樓價急跌，惟一直持貨至今，現帳面勁賺781.5萬元，物業升值約212%。若看差餉物業估價署公布的樓價指數，1997年7月時，即原業主購入上址時，樓價指數報167.2點，及至今年7月，樓價指數報384.8點，即期內升值130%。換言之，單位升幅跑贏大市。 

林潤強續說，買家為外區用家，見該座數鄰近港鐵站入口，交通方便，加上看好區內後市，故斥資入市作換樓之用。談到近期市況，林潤強坦言，市況的確旺了，惟三房單位價格微跌。 

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撰文 : 黃卓賢

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