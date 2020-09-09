【台灣入境】香港降為中低風險地區　港人商務赴台家居隔離減至7日

香港每日新增的新冠肺炎確診個案回落，台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布，因應本港疫情情況，將香港降低至中低風險地區， 短期商務客赴台可縮短檢疫期，由須家居隔離14日，縮短至7日。

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台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，考慮到本港疫情持續緩和，連續兩周的達到台灣中低風險分級標準，港府亦已放寬防疫措施，因此即日起將香港列為中低風險地區。

台灣同時將越南調整為低風險國家，陳時中越南疫情，最近兩周零星個案。低風險國家的短期商務客可於家居隔離第５日自費申請新冠肺炎檢測，如果呈陰性，可改為自主健康管理至第21天。

現時台灣最新列為低感染風險國家及地區包括：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南。

中低感染風險國家及地區：馬來西亞、新加坡、緬甸、香港。

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責任編輯：楊子瑩