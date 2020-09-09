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【新品預售】三星Galaxy Z Fold 2　港售$16,998

科技 16:09 2020/09/09

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三星香港今午舉辦網上發布會，公布Galaxy Z Fold 2的售價為16998港元，提供亮光黑和霧光銅兩種顏色，明（10日）起在接受預訂，9月25日公開發售。

三星（Samsung）新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 2終於登港！三星香港今午舉辦網上發布會，公布Galaxy Z Fold 2的售價為16998港元，提供亮光黑和霧光銅兩種顏色，明（10日）起在接受預訂，9月25日公開發售。而全球限量的5000套Thom Browne特別版，則售27198港元，由連卡佛獨家限量發售，同於明日起接受預訂。

【新機試玩】Galaxy Z Fold 2開箱試玩！規格功能全面睇（有片）

挑戰微軟Surface Duo　傳三星明年推出Galaxy Z Fold S

Galaxy Z Fold 2搭配12GB RAM和256GB儲存，內置4,500mAh電池，能支援5G網絡；外屏為6.2吋挖孔式屏幕，攤開後內部主屏幕更達7.6吋，最高120Hz畫面刷新率。

Galaxy Z Fold 2進一步強化轉軸結構，具備75度至115度角多角度旋停折疊技術。

鏡頭方面，Z Fold 2主相機配備3個12MP的標準、超廣角和長焦鏡頭，另外有兩個10MP的自拍鏡頭。新機又引入自適應分屏模式（Flex Mode），容許用家在75度至115度角之間保持打開，使電話可「企起身」，方便自拍或煲劇時不用手持。

三星表示，Galaxy Z Fold 2客戶可享免費一年的Samsung Care+服務，包括一次針對意外損壞的裝置保護。

至於Galaxy Z Fold 2 5G Thom Browne特別版套裝，全球只有部分地區有售，而香港正是其中一個。隨盒將附有以Thom Browne標誌性專屬設計的Galaxy Z Fold2、Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live及一系列訂製配件。香港會由連卡佛獨家限量銷售。

責任編輯：姚慧儀

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