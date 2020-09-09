【港股追蹤】憧愀疫情受控+旅遊氣泡概念　呢隻本地零售股一度爆升85％

有消息指今日本港新增約6宗新型肺炎確診個案，與昨日一樣為第三波疫情爆發而來最低確診數字。憧憬疫情受控，部分限制或進一步寬鬆，加上政府推旅遊氣泡，部分本地零售股炒上，當中卓悅(00653)今早曾爆升85%高見0.28元，收市升幅縮窄，不過仍升近26%。其餘零售化妝股莎莎(00178)亦曾見半年高，最新亦升逾7%。

收租股亦見回勇，信和(00083)剔出恒指後連升第3日，今日再升逾2%升穿50天綫。領展(00823)、置富(00778)及九置(01997)亦微升。

另外，旅遊相關股亦見追捧，專業旅運(01235)大升三成，東灜遊(06882)亦升16.7%。

商務及經濟發展局長邱騰華昨日表示，已去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣，其中日本和泰國已經有雙邊接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排。

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