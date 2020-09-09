母子於新加坡隔離兩周 獲派5星級酒店嘆世界

▲ 新加坡有一對母子抽中於五星級酒店隔離兩周，更形容自己如同中獎一樣。

新冠肺炎疫情全球大流行，對很多人而言，入住酒店隔離似乎是一件苦差。不能隨意出門已十分沉悶，如不幸獲安排入住環境惡劣的地方隔離，隔離生活會更加難捱。新加坡卻有一對母子抽中於五星級酒店隔離兩周，更形容自己如同中獎一樣。

牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用 ：【下一頁】

輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世：【下一頁】

按照新加坡政府規定，所有人抵達新加坡後都要在酒店隔離14日，而且不能選擇酒店。負責於機場接送旅客的巴士司機，事前也不會向旅客透露目的地。

42歲的Joy Van Dee為一名室内設計師，早前帶同兒子由荷蘭阿姆斯特丹出發，乘搭飛機到新加坡。他們抵達機場後，政府安排巴士將他們送往新加坡麗思卡爾頓（The Ritz Carlton）酒店隔離。

Joy Van Dee和兒子獲安排入住一間549平方呎的豪華客房，房内可享河景，更有大理石浴室及大電視等設備。與部分入住只有床、桌椅等簡單設備的旅客相比，Joy Van Dee隔離的體驗絕對是五星級享受。

無視口罩令 特朗普疫區造勢不戴口罩：【下一頁】

但他們在隔離期間不得離開房間，否則房卡將會失效。工作人員只會將餐膳放在客房門外，也不會提供客房清潔服務，以防止疫情傳播。

據悉，如新加坡居民於疫情大規模傳播前就已離境，返國後無須支付隔離酒店費用。入境旅客隔離費用為每間客房每人1,460美元（約11,388港元），加隔離期間的146美元（約1,138港元）檢測費。根據酒店預訂網站上的價格，於10月初入住新加坡思卡爾頓酒店兩周，連稅及附加費的費用約為5,850美元（約4.5萬港元），因此Joy Van Dee形容自己就像中獎一樣（hit the jackpot）。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實 時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲