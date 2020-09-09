【百勝中國暗盤】百勝中國暗盤收市偏軟　一手帳面約蝕600元

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【美團股價】系統被指迫使外賣員與死神賽跑 美團回應研究安全保障（第二版）
百勝中國 （新上市編號：09987） 暗盤偏軟，綜合多個暗盤市場， 百勝中國一手（50股）帳面最蝕介乎600元至640元，跌幅介乎2.9%至3.1%，當中耀才收報399.2元，跌3.1%。百勝中國於9月10日（周四）掛牌。
綜合各暗盤交易場，百勝中國暗盤最高見428元，若沽出，一手（50股）帳面仍可賺800元。百勝中國最低390.2元，一手蝕1090元。
|百勝中國暗盤（截至19：30）
|券商
|收報
|升／跌幅
|招股價
|一手蝕
|收盤時間
|富途
|400
|-2.9%
|412元
|-600
|18：30
|耀才
|399.2
|-3.1%
|-640
|19：30
|輝立
|400
|-2.9%
|-600
|18：30
高低位追蹤
|最高位
|變幅
|一手賺蝕
|最低位
|變幅
|一手賺蝕
|富途
|428
|+16
|+800
|393
|-19
|-950
|耀才
|406.2
|-5.8
|-290
|392
|-20
|-1000
|輝立
|412
|0
|0
|390.2
|-21.8
|-1090
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編輯：謝卓榮