【百勝中國暗盤】百勝中國暗盤收市偏軟　一手帳面約蝕600元

▲ 百勝中國於9月10日（周四）掛牌。

百勝中國 （新上市編號：09987） 暗盤偏軟，綜合多個暗盤市場， 百勝中國一手（50股）帳面最蝕介乎600元至640元，跌幅介乎2.9%至3.1%，當中耀才收報399.2元，跌3.1%。百勝中國於9月10日（周四）掛牌。

綜合各暗盤交易場，百勝中國暗盤最高見428元，若沽出，一手（50股）帳面仍可賺800元。百勝中國最低390.2元，一手蝕1090元。

百勝中國暗盤（截至19：30） 券商 收報 升／跌幅 招股價 一手蝕 收盤時間 富途 400 -2.9% 412元 -600 18：30 耀才 399.2 -3.1% -640 19：30 輝立 400 -2.9% -600 18：30

高低位追蹤

最高位 變幅 一手賺蝕 最低位 變幅 一手賺蝕 富途 428 +16 +800 393 -19 -950 耀才 406.2 -5.8 -290 392 -20 -1000 輝立 412 0 0 390.2 -21.8 -1090

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編輯：謝卓榮