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【新股IPO】百勝中國暗盤潛水跌2.9%　一手帳面暫蝕600元

即市財經 16:17 2020/09/09

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百勝中國於9月10日（周四）掛牌。

百勝中國 （新上市編號：09987） 暗盤，於耀才高見406.2元，現報400元，較招股價412元低2.9%，不計手續費，持有一手（50股）百勝中國暫蝕600元。於富途證券富途百勝高見428元升3.8%，現報405元，較招股價412元低7元或1.7%，不計手續費，持有一手（50股）百勝中國蝕350元。百勝中國於9月10日（周四）掛牌。

百勝中國暗盤
券商 現報 升／跌幅 招股價 一手賺／蝕元 收盤時間
富途 405 （1.7%） 412元 （350） 18：30
耀才 400 （2.86％） （600） 19：30
輝立 400 （2.86％） （600） 18：30

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編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 百勝中國－S（09987） IPO
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