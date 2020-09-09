【BNO移民】疫情刺激網購 英國超市逆市請人

▲ 居家抗疫刺激網購市場，英國多間連鎖超市逆市增聘過萬人。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，居家抗疫刺激網購市場，英國多間連鎖超市逆市增聘過萬人，又將臨時工轉為長工合約，以應付在疫情期間需求大增的速遞、送貨工作。

英國自3月起實施封城措施，遏止病毒傳播，期間令網購、送貨的需求大增。大型超市Tesco有增聘計劃，處理網購服務；8月時宣布，會增聘16,000人。

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另一家超市Morrisons，在疫情前有97,000名臨時工，在疫情爆發時，曾贈聘45,000名臨時工處理工作；其中25,000名目前仍在超市工作，有9000名負責包裝和送貨安排。

Morrisons早前已將6,000名員工已轉為長工，預料周四（10日）會再公布更多臨時工轉長約的名額。

連鎖超市Iceland亦表示，今年增聘3000人，以應付疫情期間以及下半年秋、冬季的送貨服務。

據英國廣播公司（BBC）報道，英國在今年6月、7月期間，被裁員的人數達30萬。目前英國政府的保就業計劃（Job Retention Scheme）可保障960萬個工作崗位，但計劃將於今年10月結束。

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責任編輯：葉芷樺