【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章（訂戶專享） 環球社會熱點 15:53 2020/09/09 分享： 新冠肺炎疫情在全球多地反彈，新冠疫苗研究刻不容緩，備受各界期望的牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發疫苗，礙於有測試者出現嚴重副作用，決定暫停測試。情況固然可惜，但同時也是可幸，證明了堅守嚴謹測試程序的必要性，不能把「疫苗軍備競賽」凌駕於人命安全之上。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 2020/08/13 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？ 2020/08/08 【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？ 【新冠疫苗】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武 2020/08/08 【新冠疫苗】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 今日 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 今日 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 2020/09/08 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 2020/09/08 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 政治 疫情 副作用 健康問題 牛津大學 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入