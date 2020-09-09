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【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章

環球社會熱點 20:40 2020/09/09

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新冠肺炎疫情在全球多地反彈，新冠疫苗研究刻不容緩，備受各界期望的牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發疫苗，礙於有測試者出現嚴重副作用，決定暫停測試。情況固然可惜，但同時也是可幸，證明了堅守嚴謹測試程序的必要性，不能把「疫苗軍備競賽」凌駕於人命安全之上。

  • 參與者副作用嚴重，牛津疫苗測試叫停
  • 測試為找出潛在問題，證明測試有必要
  • 疫苗成大國軍備競賽，須平息公眾疑慮

【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用：【下一頁】

【新冠疫苗】牛津疫苗暫停測試 BBC爆料：非首次：【下一頁】

這款簡稱牛津疫苗的暫停測試消息，周三（9日）一早便登上全球各大傳媒的頭條，指英國一名參與臨床測試的人士在接種牛津疫苗後出現嚴重副作用。共同研發疫苗的阿斯利康強調，每當遇上無法解釋的疾病，便會暫停測試，屬正常程序。這也證明了測試的必要性，正是為了找出疫苗潛在問題和風險，在推出市場之前處理解決。

目前進行的臨床測試屬第3階段，在英國有超過1萬人參與。以此粗略方式計算，即大約萬分之一的機會出現嚴重副作用，數字看似甚低。不過，疫苗一旦正式推出，接種的人數可能是數以億計，即使嚴重副作用的機會率是萬分之一，仍有可能是數萬人出事，不容小覷。

更重要是，新冠疫苗研究在當下並非單純地屬於醫療議題，而是大國之間展示科研能力，並利用疫苗在全球搶奪話語權的政治工具，亦即本欄之前談論的疫苗軍事競賽。

當前政治角力最激烈的中美兩國，固然在疫苗研發上激烈較量，希望鬥快研發有成。不料俄羅斯也參一腳，甚至宣稱後來居上，搶先全球註冊新冠疫苗，成為世界第一。

然而，欲速則不達，疫苗研究更是急不來。在正常情況下，疫苗一般需要反覆測試，歷時往往是以年計。但今次新冠肺炎疫情令全球各國的政經狀況都陷入緊迫處境，引致部分疫苗研發為求快捷，不惜跳過了若干程序，構成疫苗的安全性和有效性存在疑問。

【新冠疫苗】阿斯利康等9間藥廠聯署 確保疫苗安全才推出：【下一頁】

【俄羅斯疫苗】醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制接種：【下一頁】

特朗普屢次高調談及新冠疫苗推出日期，無形中也在向藥廠和監管機構施加壓力。

就好像俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V），尚未通過全套完整測試，便已經獲俄方批准應用，並安排給教師和醫護等前線人員接種，引發教師工會呼籲抵制，憂慮引發健康問題。

西方不少專家均對「史普尼克5號」抱有質疑，除了安全性，美國約翰霍普金斯大學的疫苗專家德賓（Anna Durbin）也提出，疫苗是根據普通感冒病毒研製而成，礙於很多人本身已經有該病毒載體的抗體，以致疫苗的有效性大打折扣，可能由70%大降至40%。

而美國總統特朗普屢次高調談及新冠疫苗推出日期，企圖藉此為自身選舉工程加分，無形中也在向藥廠和監管機構施加壓力。

再者，自從新冠疫情全球肆虐之後，坊間對於疫苗的陰謀論又再次甚囂塵上，打擊公眾對接種疫苗的信心和意慾。

有見及此，阿斯利康（AstraZeneca）、Moderna等9間藥廠近日發表聯合聲明，強調要待完成第3階段測試，確保疫苗安全有效，才會向監管機構申請推出，不受政治壓力影響。

「講多無謂，行動最實際」，阿斯利康今次便用行動去證明，一發現異常情況，是真的會暫停研發，並認真尋找和了解當中的問題，希望從而平息擔憂、挽回公眾信心。

【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世：【下一頁】

【新冠疫苗】世衛料明年中才可廣泛接種 現無疫苗達標：【下一頁】

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撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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