【放寬封關】台灣降香港為中低風險地區　商務赴台家居隔離減至7日

▲ 香港赴台灣商務旅客隔離減至7日，幾時可以去台灣旅行？

香港新冠肺炎確診個案數字回落，港府預告與多地商議「旅遊氣泡」安排，港府未提及台灣，但台灣最新已評估香港疫情減輕。台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）表示，將香港、越南分別降低至中低風險地區和低風險國家，因短期商務赴台灣的港人，由家居隔離14日減少至隔離7日。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，香港近期疫情持續緩和，連續兩周達到台灣中低風險分級標準，香港政府又放寬部分疫情管制措施，因此決定將香港降為中低風險地區。

根據台灣最新公佈資料，低感染風險國家或地區包括新西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、老撾、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、毛里裘斯、越南；中低感染風險國家或地區包括馬來西亞、新加坡、緬甸、香港。

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編輯：陳健婷