【韓版騰訊】韓國Kakao旗下遊戲IPO超購1500倍　首掛飈3成漲停（第二版）

▲ 韓國通訊軟件Kakao旗下的遊戲公司Kakao Games IPO獲超購約1,500倍。

港股新股市場熱鬧﹐韓國新股市場同樣旺場。外電報道，韓國通訊軟件Kakao旗下的遊戲公 IPO獲超購約1,500倍，凍資115萬億韓圜，相當於970億美元。Kakao Games今日在韓國上市，開市已報4.8萬韓圜，是定價2.4萬韓圜的1倍，而且在短時間內飆升至每日升幅上限30%，最新報每股6.24萬韓圜（52.63美元）。

Kakao Games是次發行總值約6,500萬美元的股份，當中五分一作公開發售。報道指零售投資者蜂擁抽新股，上周導致兩家韓國券商的交易系統癱瘓。報道指，有零售投資者斥1.8億韓圜抽新股，但最後僅獲5股。Kakao Games每股定價為2.4萬韓圜。

Kakao Games去年經營利潤為350億韓圜，銷售3910億韓圜。今年上半年該公司經營利潤按年升63.7%至287億韓圜。

Kakao Games母公司的聊天軟體KakaoTalk的用戶人數平均每月達4,550萬，料將有助Kakao Games的增長。SK Securities分析師Lee Jin-man表示，Kakao Games可能成為韓國的中國騰訊遊戲，利用Kakao平台和內容的生態系統，追隨騰訊中長期增長策略將見效。

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編輯：吳敏芳