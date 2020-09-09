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【TikTok】移除瘋傳自殺影片　TikTok封鎖轉載用戶

環球政經 15:42 2020/09/09

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據The Verge報道指，TikTok週一（7日）表示，正刪除其平台上流傳的自殺片段，並封鎖重複上傳該片段的帳戶。

【TikTok】若收購TikTok不包括開發團隊  Snap CEO：買方將面對重大困難【下一頁

【軟銀買野】軟銀賣完野終於買野 傳有意競購TikTok印度業務【下一頁

TikTok沒有具體說明影片內容，惟據報導，自周日（6日）晚以來，TikTok上流傳著一名男子用槍射擊自己的影片。Tiktok發言人說：「我們的系統一直在自動檢測和標記這些違反我們政策的帖子，禁止顯示、讚美、美化或促進自殺的內容。」

這類影片過去曾出現在其他網站上，包括Facebook、Instagram及Reddit。TikTok發言人續補充：「如果我們社區中的任何人都在為自殺念頭而苦惱，或擔心有人想自殺，我們鼓勵他們求助，直接撥打應用程式的熱線或聯繫安全中心。」

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責任編輯：梁翠麗

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