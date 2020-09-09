【網絡保安】疫下催化企業轉型　黑客網絡釣魚飆升五成

▲ 香港電腦保安事故協調中心負責人陳仲文（左）指，D-Biz曾出現大量釣魚網站，試圖以虛假域名騙取申請者個人資料。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，港府實施多項入境管制和社交距離措施，在家工作及遙距學習已成為不少人生活新常態，惟不法分子亦利用此機會發動網絡攻擊。

香港生產力促進局轄下香港電腦保安事故協調中心（HKCERT），早前採用自家開發系統，收集全球10個不同保安合作夥伴的資料並作分析。HKCERT日前發表《2020上半年香港保安觀察報告》，總結過去半年香港資訊保安狀況。報告揭示，疫情催化企業數碼化轉型的新網絡常態，同時令其遭受網絡攻擊的機會大增。

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網頁塗改網絡釣魚 升幅明顯

香港電腦保安事故協調中心負責人陳仲文表示，本港在2020上半年錄得共24宗，包括公司及個人的勒索軟件攻擊，涉及敏感資料外洩或金錢損失。由於疫情使經濟下行壓力增加，黑客利用此特點，針對不同部門組織和消費者發動攻擊。當中錄得升幅最明顯的兩類網絡保安事故為網頁塗改（1,634宗）及網絡釣魚（2,416宗），分別按年增加92%及51%。

▲ 錄得升幅最明顯的兩類網絡保安事故為網頁塗改（1,634宗）及網絡釣魚（2,416宗），分別按年增加92%及51%。（程志遠攝）

疫情肆虐期間，不少企業投放在網絡保安上的資源相對較少，網站伺服器或應用程式更容易出現安全漏洞，令黑客更易塗改網頁內容。同時，黑客亦會透過疫情相關的虛假網站或電郵發放假資訊。例如本港早前推出的遙距營商計劃（D-Biz），亦出現大量釣魚網站，試圖通過虛假域名騙取申請者個人資料。

企業實施在家工作期間，Dropbox、Office 365等軟件的使用率增加，網絡罪犯藉虛假檔案分享連結，竊取用戶密碼並勒索用戶。此外，視像會議通訊軟件如Zoom等，疫下用量大增，吸引攻擊者嘗試利用軟件設計的漏洞，騎劫沒有做好安全設定的網上會議，散布惡意信息甚至竊取用戶資料。另一方面，黑客企圖透過破解各種帳號及密碼組合，強行登入用戶的遠端存取工具，如遠程桌面協議（RDP）和虛擬私人網絡（VPN）等。

有研究指出，新冠肺炎疫情促使企業數碼化轉型加快逾5年，但同時加劇大型網絡威脅，包括分散式阻斷服務（DDoS）、物聯網殭屍網絡（IoT Botnet）以及勒索軟件雙重勒索（Ransomware Double Extortion）。

定期員工培訓 提升保安意識

報告建議，企業應為電腦系統制定保安更新，採用信譽良好的設備方案。管理層不僅需要注意內部網絡安全問題，數據亦要做好備份，保存離綫副本，並加密所有敏感數據，適時銷毁過期資料，以減低數據外洩風險。同時，企業亦應定期培訓員工，提升保安意識，並留意合作夥伴、服務供應商可能引起的保安風險。

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身兼香港生產力促進局數碼轉型部總經理的陳仲文補充，生產力局及HKCERT將推出不同的新計劃活動，包括推出「保安評分卡服務（Security Scorecard Service）」，協助中小企及學校了解網絡保安情況；為中學及大專學生舉辦「奪旗挑戰2020」，培養網絡保安人才；以及透過短片宣傳活動，教育公眾提升保安意識。

記者：施雯雯