【港元定存】搵9個朋友齊齊存8萬元　3個月定存齊齊賺10.8厘

工銀亞洲推出定存優惠，定存3個月年利率可達10.8厘，不過，存戶要留意達成多個要求才享高息。

1.全新客戶、透過手機銀行開立綜合賬戶

首先，要是工銀亞洲合資格的全新客戶，透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合賬戶，客戶開立3個月港元定存，享有高達4.2厘年利率（最低存款額1,000元，累計存款金額最高為80,000元）。

2.推薦朋友開新戶口、推薦9人可獲10.8厘

然後，合資格全新客戶要使用專屬推薦人代碼，推薦好友（全新客戶）經工銀亞洲手機銀行「e 開戶」開立賬戶，組成三人行、五人行或十人行，且推薦人和全部被推薦人均成功開立整額為80,000元的3個月港元定存，每人可在4.2厘特惠年利率的基礎上，分別相應享受1厘、4.6厘或6.6厘的額外年利率，即總計5.2厘、8.8厘或10.8厘特惠年利率優惠。

▲ 來源：工銀亞洲

現有客戶最高享5.2厘

合資格現有客戶亦可使用專屬推薦人代碼組成三人行，兩位被推薦人成功開立整額為80,000元的3個月港元定存，被推薦人可獲總計5.2厘的特惠年利率優惠，而現有客戶（推薦人）則可享300元現金回贈。

▲ 來源：工銀亞洲

此外，合資格全新客戶透過工銀亞洲手機銀行「e開戶」成功開立綜合賬戶，並於開戶後首3個月內維持每日平均理財總額達50,000元或以上，可獲100元現金回贈。

同時，合資格全新客戶透過工銀亞洲手機銀行「e開戶」成功開立綜合投資賬戶，並於開戶後首1個月內完成單筆金額達50,000元或以上之買入證券交易或單筆基金認購交易，即可獲500元現金回贈。

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責任編輯：葉卓偉