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【網上租手袋】名牌手袋租借平台Style Theory登陸香港　月費899元

商業 15:45 2020/09/09

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戶只需登記成為Style Theory會員，只需每月港幣 899 元便可租用手袋一個月。（Style Theory提供圖片）

手袋不時有新款，可能用一兩次已變過時款式，不過原來名牌手袋也可以借？東南亞網上手袋租借平台Style Theory登陸香港，以月費形式，每月任意租用超過 2,000 個名牌手袋。現時香港顧客可於網頁登記電郵，報名加入「輪候清單」，Style Theory將會處理及再作通知。

網站連結：https://www.styletheory.co/hk/bags

【疫市求存】誠品書店台灣拓電商平台　24小時快速到貨

25個品牌　最長租用 3 個月

Style Theory平台上的國際品牌多達25個，包括 Hermès、Celine、Loewe、Chanel、Dior及Saint Laurent等。款式、種類亦包羅萬有，經典款式以至今季大熱的名牌手袋亦有。用戶只需登記成為Style Theory會員，只需每月港幣 899 元便可租用手袋一個月；不用再擔心巨額帳單或囤積過量手袋。

香港 Style Theory 會員可每月在平台上租用一個名牌手袋，最長租用 3 個月。如想有更大彈性在一個月內租用其他款式的手袋，會員可聯絡客戶服務安排轉租，每個需額外繳付港幣 420 元。部分高價手袋或因需求太大，而需繳付附加費。

上門送貨＋回收

Style Theory 同時為會員安排送貨服務，所租用的手袋將於 2 至 3 個工作天內由專人直接送到家中，另亦會安排回收服務，助會員歸還手袋。

Style Theory 於 2016 年在新加坡創立，以相宜價格、方便且環保的模式讓會員租借、購買及轉售平台上逾 2,000 個名牌手袋。由創立至今，已在新加坡及印尼租出 100 萬件名牌衣履及手袋。

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責任編輯：葉泳珊

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