【小院的R房@iM網欄】避免因誤會而誤判 醫患間應坦誠溝通

今天的女病人年約30歲,她在學琴時突然感到上腹痛,有點頭暈,隨即在一位外藉男士陪同下到急症室求診。她向分流護士表示,當時感到上腹痛及噁心,沒有嘔吐或腹瀉;其生命表徴正常,沒有發燒。

腹痛是急症室求診者常見的申訴之一。分流護士會先了解病史,替病人量度生命表徴,按需要配以其他簡單檢測如驗血糖、心電圖檢査、留小便作測試等,來評估病人情況作診症安排。別看輕這些簡單檢測,驗血糖可及早發現糖尿病酮症酸中毒(Diabetic ketoacidosis/ DKA)患者,心電圖檢査可找出患上心肌梗塞而表現成上腹痛的病人,而留小便驗孕則會找出可能患上宮外孕的婦女。而該女病人上述三項檢測結果均正常。

筆者進入病格時,女病人躺在病牀,外籍男士站在她身邊,手握女方的手。我問男仕是甚麼關係,病人答是她的琴老師,我就請他在大堂等候。

替這女病人診症時,她基本只有一點點上腹肚痛,病狀不太痛苦。她的生命表徴如血壓、脈膊及體温均正常。

急症室醫生通常會將腹痛分類為内科、外科、甚至婦科病,從而安排病進一步檢查,也可能入住相屬專科的病房。由於腹痛常與過往病歴相關或因舊病復發引起,而ー般病症如胃病、膽囊炎、膽結石、腎結石或經痛等,都會引致腹痛,因此醫生會向病人查問過往病史。該女病人的過往健康良好,問診時亦得悉她發病前沒有進食不潔食物或服藥,其病情與急性食物中毒或藥物副作用無關。觸診時發現其上腹肌肉沒有繃緊或出現反彈痛(Rebound tenderness)。臨床檢查會特別注意這點,有此腹膜徴象 (peritoneal sign ) 顯示病人有機會患上腹膜炎或附近臓器發炎,這是需以外科手術處理的緊急情況。

觸診沒有重大發現,我也詳細少少,為病人腹部做聚焦超聲檢查( focused ultrasound examination)。上腹痛有時候是膽結石引致,膽石會阻擋超聲波造成陰影。如有膽囊發炎,會看到膽囊壁增厚,只需幾分鐘就可查出來。病人平躺,我把超聲波探頭放在病人右上腹,這是肝膽的位置。很輕鬆就在肝臟下方後面的位置找到膽囊。奇怪是,有一層空氣在肝臟前面,把肝臟遮蔽了一小部分,是腹腔積氣(pneumoperitioneum)。

我突然心跳加速,不安起來,這是個不祥徵兆。因為正常腹腔沒有空氣,積氣常見的原因有十二指腸潰瘍或胃潰瘍,把腸道蝕穿,憩室炎或大腸癌穿孔,腸内空氣洩漏入腹腔。這是外科急症需要做手術。我立刻問她最近有沒有做過婦科檢查或腹部手術,這也可能是積氣原因,不過病人沒有。安排了病人立即照胸肺X光。很多病人不明白自己是肚子痛,醫生弄錯了! 其實胸肺X光不是看胸肺,而是看横隔膜下聚集的氣體 (free air under diaphragm )。胸肺X光確立了腹腔積氣的診斷。 打了生理鹽水點滴,向病人解釋了嚴重性,安排入外科追查原因。

法國藉口琴老師進來,我告訴他,學生要留院。原本只是幽默地問為甚麼會弄成這樣?這麽大壓力? 點料鬼佬一答就有驚人發現。 他答:「 yes, we have sex。」我以為他用了甚麼玩具做成創傷。但他沒有,但有口交。拉丁文比中文對這行為有更加仔细分開 cunnilingus 同 fellatio。前者是用口去刺激女性的陰部。後者是用口去刺激男性的陽具,過程中他們兩種方式都有細緻演繹。

我相信男方除了玩琴弦式樂器是演奏級外,他在吹奏類樂器也有一定功力。他有用口吹過病人的陰部,醫學文獻也記載過這種方式的 cunnilingus可以引到不需手術治療的腹腔積氣 (non-surgical pneumoperitoneum )。 解剖學上,空氣可經陰道,子宮,輸卵管進入腹腔。積氣刺激腹膜引致不適。而不適通常是短暫,不會有嚴重後遺症。而這些積氣會慢慢被身體吸收。不適會自然消退。處理這病重點在於舒緩病徵。病人收了入外科病房留醫。腹部電腦掃描確認了腹腔積氣,也排除了期他嚴重病因。她住院一天後巳沒有不適,可以出院。故事說明病人對醫生同戀人之間都一樣,最重要是信任對方,彼此坦誠溝通。如果不能敞開心扉,很容易就會因為誤會而誤判,作出錯誤的決定。



作者_袁智傑醫生簡介: 九七回歸後,開始在香港行醫。大部分時間於急症室工作。小部分時間去過中毒咨詢中心,離島的門診及長洲醫院工作。一個本土培訓出來的急症科醫生。

