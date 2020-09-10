  • 26°C
香港時間 : 2020910日 (四) 09:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】為跑街增添意義 如何選擇跑錶及跑步app？

名人薈萃 08:27 2020/09/10

分享：

 

最近疫情稍為好轉，落街跑步終於不用戴口罩，加上運動場重開，大家有沒有跑多了？但最近天氣仍然較悶熱，就算不戴口罩跑都有點辛苦，最重要是配備充足水份。

不知道大家有沒有配戴跑錶的習慣？早前有跑錶公司伺服器懷疑受到黑客襲擊，需要暫停服務數天，跑錶的跑步及運動紀錄未能即時上載至手機應用程式，令不少跑友包括小弟感到苦惱，一度擔心跑步紀錄從此不見了，幸好該公司最終恢復服務，服務暫停期間的跑步活動亦成功在程式顯示出來，所有舊跑步紀錄亦沒有消失，但今次事件無疑打擊了不少該品牌粉絲的信心。

跑街除了要有跑鞋之外，跑錶或跑步手機程式亦不可少，這樣才能記錄跑步距離及時間，為自己帶來更多推動力，帶來更多的進步空間。

坊間可以選擇的跑錶實在不少，有人會選擇數百元的電子錶去跑運動場，我初初跑步亦是如此，只是計算時間及圈數，用跑圈自行計算距離及速度，很簡單。若你只是跑運動場，普通電子錶相信是足夠的，但若你要跑街或跑山，那麼你就至少要下載跑步手機程式，記錄你所跑過的距離和速度。

手機跑步程式方面，Strava、Runkeeper及 Nike Run Club比較多人選用，除了介面不同亦各有優點，Strava會為不同地區跑步路線劃出不同的區段，並設有排行榜，跑完之後可以看到自己在不同路段的時間及排名，亦可與當天跑過該路段的跑友互相比拼，實在適合想挑戰自己，以及希望自己跑得更快的跑友。如果想練習配速跑或速度跑，Runkeeper及Nike Run Club則為你提供有關練習模式，因此可以同時下載幾個程式，就能隨心所欲因應當天的需求而作出選擇。

最近愈來愈多人佩戴智能手錶，這些手錶往往本身已配備了運動程式，只要選擇有關運動例如跑步或單車，就能記錄距離、速度及心跳等，十分方便，當然你亦可以選擇不同手機跑步程式的智能手錶版本，Strava、Runkeeper及 Nike Run Club都有，進行更方便的跑步記錄。

若想再進階一點，可以考慮不同牌子的專業跑錶，價格會較高，介乎1000多元到數千元不等。這些跑錶的好處是除了配備不同跑步練習模式外，亦能精準地計算步幅、心率、該次跑步的攀升高度等，作為參考實屬不錯，耗電量亦遠較電話少，跑幾次長課才充一次電也沒有問題。另外，部份跑錶除了本身有其手機程式外，更可以上載至其他跑步程式，例如Strava，這樣就可以同時享有跑錶的專業，以及Strava的排名，增加練習的動力。

跑山方面，建議除了戴上專業跑錶及配備充足食水之外，Hiking Trail HK (香港遠足路線) 這類手機程式實在是不可或缺，建議大家在上山前先行下載，因為山上經常收不到GPS訊號，此手機程式能夠先行下載離線地圖，透過app規劃路線，還可以看到香港大部分的山路，當你偏離原定路線更會有通知，實在比一般手機地圖可靠得多。當然，緊記跑山前要帶多一至兩個後備充電器，因這類程式會頻密偵測GPS訊號，耗電量甚大。切忌單靠普通手機地圖遠足或跑山，萬一迷路又趕不及在日落前走完，都真的麻煩了。

無論是跑步或是跑山，只要配備好舒適的跑鞋，再加上跑錶及適合自己的跑步程式，你都可以輕易地投入跑步的樂趣。

配備專業跑錶，即可記錄跑步的不同數據，想隨時進行不同形式跑步訓練亦無難度。

坊間有不少記錄跑步或各式運動的手機程式，任君選擇，互有優點。

 

Strava手機程式能夠按你跑步地點劃分唔同區域，成績可與自己比較，亦可與人相比，倍添動力。

透過香港遠足路線這類手機程式，不用數分鐘就可輕易規劃行山路徑。

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「大帽山連姐」年中無休為跑山單車友送暖25載 最緊要大家開心　曾與發哥一起跑山鬥快
2020/09/02
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】「大帽山連姐」年中無休為跑山單車友送暖25載 最緊要大家開心　曾與發哥一起跑山鬥快
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】女主播Season追求開心跑　態度比速度更重要
2020/08/27
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】女主播Season追求開心跑　態度比速度更重要
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】同跑星傾下偈 – 澳門跑山女神張盈疫情下密密加操 年底及明年征戰香港內地百K山賽
2020/08/20
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】同跑星傾下偈 – 澳門跑山女神張盈疫情下密密加操 年底及明年征戰香港內地百K山賽
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】與跑星傾下偈—男人40都可以跑得快 黎可基渣馬目標：2小時40分
2020/08/13
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】與跑星傾下偈—男人40都可以跑得快 黎可基渣馬目標：2小時40分
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】同跑星傾下偈 — 山界猛人黃浩聰分享跑山心得
2020/08/06
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】同跑星傾下偈 — 山界猛人黃浩聰分享跑山心得

上一篇文章

【新股IPO】樂享互動今日起招股 入場費約3242元 引移卡為基石投資者

下一篇文章

【旅遊氣泡】港府與11國商討雙邊安排 料出發前抵達後均須檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）