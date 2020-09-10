【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】為跑街增添意義 如何選擇跑錶及跑步app？

最近疫情稍為好轉，落街跑步終於不用戴口罩，加上運動場重開，大家有沒有跑多了？但最近天氣仍然較悶熱，就算不戴口罩跑都有點辛苦，最重要是配備充足水份。

不知道大家有沒有配戴跑錶的習慣？早前有跑錶公司伺服器懷疑受到黑客襲擊，需要暫停服務數天，跑錶的跑步及運動紀錄未能即時上載至手機應用程式，令不少跑友包括小弟感到苦惱，一度擔心跑步紀錄從此不見了，幸好該公司最終恢復服務，服務暫停期間的跑步活動亦成功在程式顯示出來，所有舊跑步紀錄亦沒有消失，但今次事件無疑打擊了不少該品牌粉絲的信心。

跑街除了要有跑鞋之外，跑錶或跑步手機程式亦不可少，這樣才能記錄跑步距離及時間，為自己帶來更多推動力，帶來更多的進步空間。

坊間可以選擇的跑錶實在不少，有人會選擇數百元的電子錶去跑運動場，我初初跑步亦是如此，只是計算時間及圈數，用跑圈自行計算距離及速度，很簡單。若你只是跑運動場，普通電子錶相信是足夠的，但若你要跑街或跑山，那麼你就至少要下載跑步手機程式，記錄你所跑過的距離和速度。

手機跑步程式方面，Strava、Runkeeper及 Nike Run Club比較多人選用，除了介面不同亦各有優點，Strava會為不同地區跑步路線劃出不同的區段，並設有排行榜，跑完之後可以看到自己在不同路段的時間及排名，亦可與當天跑過該路段的跑友互相比拼，實在適合想挑戰自己，以及希望自己跑得更快的跑友。如果想練習配速跑或速度跑，Runkeeper及Nike Run Club則為你提供有關練習模式，因此可以同時下載幾個程式，就能隨心所欲因應當天的需求而作出選擇。

最近愈來愈多人佩戴智能手錶，這些手錶往往本身已配備了運動程式，只要選擇有關運動例如跑步或單車，就能記錄距離、速度及心跳等，十分方便，當然你亦可以選擇不同手機跑步程式的智能手錶版本，Strava、Runkeeper及 Nike Run Club都有，進行更方便的跑步記錄。

若想再進階一點，可以考慮不同牌子的專業跑錶，價格會較高，介乎1000多元到數千元不等。這些跑錶的好處是除了配備不同跑步練習模式外，亦能精準地計算步幅、心率、該次跑步的攀升高度等，作為參考實屬不錯，耗電量亦遠較電話少，跑幾次長課才充一次電也沒有問題。另外，部份跑錶除了本身有其手機程式外，更可以上載至其他跑步程式，例如Strava，這樣就可以同時享有跑錶的專業，以及Strava的排名，增加練習的動力。

跑山方面，建議除了戴上專業跑錶及配備充足食水之外，Hiking Trail HK (香港遠足路線) 這類手機程式實在是不可或缺，建議大家在上山前先行下載，因為山上經常收不到GPS訊號，此手機程式能夠先行下載離線地圖，透過app規劃路線，還可以看到香港大部分的山路，當你偏離原定路線更會有通知，實在比一般手機地圖可靠得多。當然，緊記跑山前要帶多一至兩個後備充電器，因這類程式會頻密偵測GPS訊號，耗電量甚大。切忌單靠普通手機地圖遠足或跑山，萬一迷路又趕不及在日落前走完，都真的麻煩了。

無論是跑步或是跑山，只要配備好舒適的跑鞋，再加上跑錶及適合自己的跑步程式，你都可以輕易地投入跑步的樂趣。

配備專業跑錶，即可記錄跑步的不同數據，想隨時進行不同形式跑步訓練亦無難度。

坊間有不少記錄跑步或各式運動的手機程式，任君選擇，互有優點。

Strava手機程式能夠按你跑步地點劃分唔同區域，成績可與自己比較，亦可與人相比，倍添動力。

透過香港遠足路線這類手機程式，不用數分鐘就可輕易規劃行山路徑。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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