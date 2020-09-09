交行9月金博會展館　展示最新金融科技

▲ 北京國際金融博覽會（簡稱金博會）將於9月上旬在京開幕，交通銀行將以「一觸即達，跨境共享」爲主題，展示金融科技、跨境貿易、普惠金融等領域的最新成果

北京國際金融博覽會（簡稱金博會）將於9月上旬在京開幕，交通銀行 （03328） 將以「一觸即達，跨境共享」爲主題，展示金融科技、跨境貿易、普惠金融等領域的最新成果。交行展館以「科技賦能數字轉型，金融服務貿易發展」爲設計理念，採用「交行藍」作爲主色調，借鑒「太空艙」元素的整體造型科技感十足，讓觀衆彷佛置身「未來銀行」。交行展廳包括「交銀連你我」、「交銀跨境e金融」、「交銀金融租賃」、「藍氣球公益」、「交銀雅典娜」、「交銀助普惠」、「交銀伴你行」七大板塊，並設置了互動區域，將知識圖譜、計算機視覺等人工智能技術的應用效果展現。觀衆可通過語音人機交互對交銀信用卡服務「一問便知」，通過觸控大屏對交銀金融租賃全球機船資産「一目了然」，通過墻體投影互動等新型多媒體設備對交銀跨境業務、普惠業務和社會公益等信息「一觸即達」。

交行表示，作爲國有大型銀行，新冠肺炎疫情發生後，交行全行迅速成立了疫情防控領導小組，全面貫徹「六穩」要求和「六保」任務，統籌推進疫情防控和服務經濟社會發展，千方百計穩企業、助小微。及時開通授信審批綠色通道，研究出台積極應對疫情防控、金融支持復工復産的通知和意見20餘件，確保中央部署和監管要求在交行全面貫徹落實。

截至6月底，交通銀行製造業貸款餘額較年初增長17.8%，其中的中長期貸款餘額增長25.7%；民營企業貸款餘額較年初增長10.8%，其中的信用貸款餘額增長21.5%。並重點加大對中小微企業的支持力度，截至6月底，累計投放優惠利率貸款近200億元（人民幣，下同）。落實中小微企業貸款延期還本付息政策，延長還款期限至2021年3月31日，交行通過展期、調整還款付息安排等方式，減輕中小微企業及個體工商戶貸款到期償付壓力超過1600億元。

此外，交行將「科技賦能」上升到集團戰略層面，據了解，IT架構轉型、IT管理架構優化、數據治理提升是交行金融科技戰略的三大重點，主要是：以加快建成數字化、智慧化平台體系爲目標，推動技術架構由集中式向分布式轉型；以業務與技術深度融合爲目標，打造敏捷迭代、快速研發的IT管理架構；以充分釋放數據價值爲目標，深耕數據治理專項提升工程。8月下旬，交銀金融科技有限公司正式成立，並配套推出金融科技萬人計劃、FinTech管培生、存量人才賦能轉型三大工程。

交行手機銀行月活躍客戶2,652萬戶 增46%

疫情期間，交行推廣線上標準化産品，重點推廣客戶在線自助申請免評估費的「線上抵押貸」和以企業納稅數據爲依托「線上稅融通」；並正在打造運用行內外數據和在線金融工具，服務小微企業的「普惠E貸」綜合性線上融資服務。今年上半年，普惠線上産品餘額較上年末增加335億元。創新貿易融資線上産品「快捷貸」、「快捷證」，客戶網上提交融資申請後，最快到賬僅需17分鐘；對接上海市政府「兩張網」重大利民工程，成爲惠民就醫拳頭金融産品的主要供應商，創新「信用就醫，無感支付」新模式，通過金融與醫療、醫保的無縫銜接，實現醫療付費「減環節」、「省時間」；手機銀行新上線在線問診、惠民貸等多項功能，報告期末，手機銀行月度活躍客戶數（MAU）2,651.88萬戶，同比增長45.50%。交銀金科子公司已於近期落地，將有力提升集團金融科技創新和技術輸出能力，稱爲形成強大國內市場的金融「加速度」再添「技術系數」。

編輯：譚志偉