  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 17:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【涼風有信Vincent@iM網欄】事在人為 明年香港轉好？

名人薈萃 16:28 2020/09/09

分享：

最近有很多朋友問我，說看過我近期幾篇文章後，好想知香港下年究竟會怎樣？會好過今年嗎？

我的答案是：絕對會更好！

其實要看香港有否運行，除了要看特區八字運程之外，更重要，是看「特首」的流年運程。

2019年，相信沒幾個香港人會覺得香港是好的一年。但究竟衰，又為何會衰成這樣？答案是，特首行衰運。

先簡單講解一下林鄭八字。林鄭生於丁酉年，巳火月出世的乙木女，時辰亦是巳火。八字將星(酉金)入命，姓鄭，又是酉金，共兩顆將星，自少辦事能力超卓，年年考第一，人稱「好打得亅。

2017年選特首，又撞正酉金年，三將星齊集，大運更走入「辛亥大運亅，主食神制殺，國印加持，不折不扣的「官印相生格」，輕易勝出選戰。

當時有位議員好友，擔心對家鬍鬚有勝算，走來問我。我很決絕的答他：「鬍鬚行入十年祿神大運，意思是逗俸祿食長糧佢有份，官拜一品係冇可能。」好友聽完便心安，接著便開始表態。

結果選出來的票數，林鄭仲要得777！七主七殺，更加重她八字原局的食神制殺格，上蒼眷顧，風頭可謂一時無兩。

可惜2019年，一組「己亥」密碼，害得她雞毛鴨血。可以好肯定的告訴大家，林鄭一生最忌的就是豬！事關她是蛇月蛇時出世，2019撞正豬年，連沖兩宮；此外，巳火更是她的食神，即是辦事能力，沖散食神，梟印奪食，就當堂變得痴痴呆呆、冇心裝載。

加上「己土」偏財滋殺，助長了她敵人的運勢。敵人強過自己，食神又弱，冇能力去制煞敵人，結果去年己亥年差點兒翻不了身。

今年「庚子」是林鄭的正官正印，行事終於回歸正路，慢慢重拾節奏。下年「辛丑亅，配合她八字兩巳兩酉，三合金，官運強顯！她的管治能力將會超班，絕對鏗鏘有力、招招殺敵，政府的管治威信將會回復強勢。

希望她能夠好好把握這一年，搞好香港，平定所有應平定的亂局，以及不穩定因素，令香港可以重回正軌。

另一個問題，好多朋友都關心的，就是她會否連任？從政治角度看，我確信有人會說服她連任下去；從術數角度看，我個人就不太看好，事關她辛亥大運已走了五年「辛金」，之後再走的就是她最忌的「亥運」，所以連任到也未必好，她的確要三思而行。

那麼還有其他人選嗎？哈哈，其實筆者本人向來都看好一位曾參選過特首的人士。他的命格屬「至尊級」適合做香港特首。但現在做特首，恐怕會被美國佬制裁，該位人士亦是從商，不知他有否決心出來參選。不過有時事在人為，大家拭目以待吧！

好了，祝大家盡快解禁，可以出埠遊玩，玩盡深秋。

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

更多涼風有信Vincent@王賢訊的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 涼風有信Vincent

最新專欄文章 更多

【涼風有信Vincent@iM網欄】 願世界和平 共融的故事
2020/09/02
【涼風有信Vincent@iM網欄】 願世界和平 共融的故事
【涼風有信Vincent@iM網欄】流年看金價走勢 2020年金價升至年底！
2020/08/27
【涼風有信Vincent@iM網欄】流年看金價走勢 2020年金價升至年底！
【涼風有信Vincent@iM網欄】七月節 鬼門關大開 與爭秋奪暑效應有關！
2020/08/20
【涼風有信Vincent@iM網欄】七月節 鬼門關大開 與爭秋奪暑效應有關！
【涼風有信Vincent@iM網欄】選情告急 特朗普選舉運程逐月睇
2020/08/13
【涼風有信Vincent@iM網欄】選情告急 特朗普選舉運程逐月睇
【涼風有信Vincent@iM網欄】「庚子」流年在作怪 8月7日立秋 疫情轉好
2020/08/05
【涼風有信Vincent@iM網欄】「庚子」流年在作怪 8月7日立秋 疫情轉好

上一篇文章

【着數優惠】宏利推投保優惠　買指定人壽年金危疾產品　首年20%保費折扣

下一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】計埋運費 4000元就買到4K 65吋大電視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【網民熱話】4兄妹夾份幫父親公屋換居屋　網民何解一面倒反對？
【網民熱話】4兄妹夾份幫父親公屋換居屋　網民何解一面倒反對？
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園
【樓市故事】換樓豪客高買低賣 年內新高價購黃埔花園3房 即日極速低價沽海逸豪園