【涼風有信Vincent@iM網欄】事在人為 明年香港轉好？

最近有很多朋友問我，說看過我近期幾篇文章後，好想知香港下年究竟會怎樣？會好過今年嗎？

我的答案是：絕對會更好！

其實要看香港有否運行，除了要看特區八字運程之外，更重要，是看「特首」的流年運程。

2019年，相信沒幾個香港人會覺得香港是好的一年。但究竟衰，又為何會衰成這樣？答案是，特首行衰運。

先簡單講解一下林鄭八字。林鄭生於丁酉年，巳火月出世的乙木女，時辰亦是巳火。八字將星(酉金)入命，姓鄭，又是酉金，共兩顆將星，自少辦事能力超卓，年年考第一，人稱「好打得亅。

2017年選特首，又撞正酉金年，三將星齊集，大運更走入「辛亥大運亅，主食神制殺，國印加持，不折不扣的「官印相生格」，輕易勝出選戰。

當時有位議員好友，擔心對家鬍鬚有勝算，走來問我。我很決絕的答他：「鬍鬚行入十年祿神大運，意思是逗俸祿食長糧佢有份，官拜一品係冇可能。」好友聽完便心安，接著便開始表態。

結果選出來的票數，林鄭仲要得777！七主七殺，更加重她八字原局的食神制殺格，上蒼眷顧，風頭可謂一時無兩。

可惜2019年，一組「己亥」密碼，害得她雞毛鴨血。可以好肯定的告訴大家，林鄭一生最忌的就是豬！事關她是蛇月蛇時出世，2019撞正豬年，連沖兩宮；此外，巳火更是她的食神，即是辦事能力，沖散食神，梟印奪食，就當堂變得痴痴呆呆、冇心裝載。

加上「己土」偏財滋殺，助長了她敵人的運勢。敵人強過自己，食神又弱，冇能力去制煞敵人，結果去年己亥年差點兒翻不了身。

今年「庚子」是林鄭的正官正印，行事終於回歸正路，慢慢重拾節奏。下年「辛丑亅，配合她八字兩巳兩酉，三合金，官運強顯！她的管治能力將會超班，絕對鏗鏘有力、招招殺敵，政府的管治威信將會回復強勢。

希望她能夠好好把握這一年，搞好香港，平定所有應平定的亂局，以及不穩定因素，令香港可以重回正軌。

另一個問題，好多朋友都關心的，就是她會否連任？從政治角度看，我確信有人會說服她連任下去；從術數角度看，我個人就不太看好，事關她辛亥大運已走了五年「辛金」，之後再走的就是她最忌的「亥運」，所以連任到也未必好，她的確要三思而行。

那麼還有其他人選嗎？哈哈，其實筆者本人向來都看好一位曾參選過特首的人士。他的命格屬「至尊級」適合做香港特首。但現在做特首，恐怕會被美國佬制裁，該位人士亦是從商，不知他有否決心出來參選。不過有時事在人為，大家拭目以待吧！

好了，祝大家盡快解禁，可以出埠遊玩，玩盡深秋。

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