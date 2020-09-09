【屈臣氏笑多啲】疫情爆發情緒受壓　屈臣氏有方法幫助全球人減壓？

▲ 屈臣氏集團為提高大眾對精神健康的認識和關注，宣布發起「全球微笑計劃」。（屈臣氏提供圖片）

踏入2020年下半年，今年全球人忙於應付新型冠狀病毒，從搶購物資到避免到人多擠逼地方，壓力大增。屈臣氏集團顧客體驗研究團隊WISE，於歐亞共10個市場訪問5,500位顧客進行一項有關全球健康調查。

調查發現，91%受訪者認同微笑能為健康帶來很多益處，惟當中有3成受訪者認爲自己笑得不足；9成受訪者指出，日常生活的壓力及繁忙的生活令他們難以展露歡顔。屈臣氏集團為提高大眾對精神健康的認識和關注，及慶祝屈臣氏集團於2021年成立180周年，宣布發起「全球微笑計劃」。

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全球微笑計劃設3大範疇 推廣快樂文化

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，面對疫症爆發，社交距離及封鎖措施容易令人情緒受壓，以致精神狀態的問題更備受關注。她續指，全球微笑計劃提倡精神健康，希望為同事和顧客締造快樂文化。

計劃會於全球25個營運市場，12個品牌旗下共15,800多家店舖實行。並委任由集團千禧世代企業社會責任委員會的成員組成的13名首席微笑專員（Chief Smile Officer， CSO）。首席微笑專員將藉社交媒體內容、店舖推廣、慈善募贈和義工活動，與全球25個營運市場的超過53億顧客接觸互動。活動涵蓋三個主要的健康範疇：積極運動、正面思考和愛己及人。

責任編輯：馬意文