【氣炸Party@iM網欄】 千里共嬋娟 慶團圓: Z世代的十五夜

僅次於春節的農曆節日中秋節，又叫十五夜、秋夕、栗明月，是中國人四大傳統慶祝節日之一。在中、港、台大中華地區，還有日本、韓國、越南、泰國等地方，十五夜也是華人的傳統節日，各地的慶祝方式，應節食品也很有特色。

中秋節是一個感謝上天恩賜的節日，是農作物收穫的時節，雖然現在鮮有中秋祭月，或祭拜土地神，但中秋十五夜帶來的慶祝氣氛，絕對是開party的大好好理由。

▲ Tony Law 提供。

我家兩個25歲不到的Z世代年青人，趁秋夕邀了幾位「港漂」Z世代，也來一起湊熱鬧。想不到這三位來自台灣、韓國和日本的小女生，對聚會非常積極，也開始討論起菜單來。他們對一般傳統中秋應節食品雖有認識，月餅、菱角、栗子、芋頭等都知道，但年青人，對烤焗甜點興趣還是更濃，決定來個氣炸AF古早蛋糕，既方便，又快捷，完全是當下Z世代的風格。

中秋節在日本叫月夕、十五夜、栗明月，是僅次於春節的重要農曆節日。當地還有一個中秋傳說：十五夜，月亮上桂花遍遍，月兔則在桂樹下做日本燒餅。這日本Z世代女生，帶上秋天時令的桂花酒，和她家鄉十五夜必吃的應節食物——糯米月見糰子。

▲ 韓國松餅。網上圖片

來自台灣的小女生，說中秋一定是吃烤肉，但為了減排和無炭生活的原則，最好就是借用我們的氣炸鍋。但為甚麼要吃烤肉？她也不知道，從小就年復年的過節活動，也沒特別想過，這非歷史的傳統習俗，跟悠久的中秋食品全拉不上關係。

原來這是國民運動。八十年代在台灣有兩家head-to-head的醬油廠大做促銷烤肉獎的廣告，琅琅上口的「一家烤肉，萬家香」廣告標語，旋風式的炒熱了烤肉的風氣。對手醬油公司再出烤肉醬奇招，隨罐附送小毛刷，直接將毛刷裝在瓶口就可以方便地塗在烤肉上，這又再把烤肉文化推至頂端，成了台灣特有的中秋風俗習慣。

另外一位韓國Z世代，除了負責帶上韓國中秋食品半月型的「松片」（又名松餅）外，馬上提供了兩個十五夜的烤肉醃醬秘方。一是在基本的韓式沾醬上加上水梨泥，一是加入柚子蘇打汽水，分別幫助軟化肉質，幫助入味。

▲ 網上圖片

作者_樂山樂水簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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