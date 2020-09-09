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【美股分析】新債王岡拉克：散戶太瘋狂是股市的不祥之兆

股樓投資 18:06 2020/09/09

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有新債王之稱的DoubleLine資本行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二（８日）指，美國散戶今年大規模買入股票是股市的不祥之兆。

美股仲會跌幾多? 華爾街大好友覺得...【下一頁

他在網絡直播中，將散戶投資情緒熱熾的情緒歸究於美國政府推出規模極大的刺激措施，這些資金一方面為有需要的人提供援助，但同時令到其他人將這些資金用於投資股市。他形容這些新手為「剛從陌生人那裡拿到糖果的孩子。」

他認為，即使他們在市場的經驗比散戶豐富，但這是非常可怕的市場情況。今年嘉信理財、TD Ameritrade及Etrade等美國劵商的平台交易量也愈趨活躍，被指是最受散戶歡迎的交易平台Robinhood於今年首四個月便新增了300多萬個賬戶。

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撰文 : 林展鋒

美股 股票 岡拉克 美國

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