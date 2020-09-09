【櫻淘魔法棒@iM網欄】計埋運費 4000元就買到4K 65吋大電視

相信電視對好多人來講，已經不是必需品，因為大家都喜歡用平板電腦，它們的價錢比一部電視還要貴。目前的3500元價位中，密集盤踞着各個品牌旗下最具競爭力的65英寸產品，有平台粗略篩選後，發現同檔的產品數量超過100款，65寸電視市場的肉搏戰更趨白熱化，價錢由2000多元到過萬元。

最近我們就添置了兩部65寸電視，發現品牌及款式甚多，最終鎖定了國產TCL品牌，原因是它的螢幕是自家生產的品牌，其背後擁有TCL華星的支持，華星是位列全球前三的顯示面板企業，技術實力首屈一指，質量有保障，





V8型號是Ai 新機皇，AI機芯支持8K解碼，使8K 視頻流暢無阻。它的機身超薄，只有9mm 厚，一體成型金屬中框，全景全面屏設計，正面看屏幕框邊特別薄，適合砌成大螢幕。

這部電視擁有「三聽一免」功能，即聽得遠，12位遠距離識別，聽得準，陣列式聲源雷達，可以聽到360度超廣識別範圍，無論在甚麼地方說話都聽得准，和免喚醒功能等。

全場景AI電視的智能語音助手小T了，因為加入了遠場語音功能，可以不用遙控器，只需喚出「小T 小T」，小T就會開始響應：當聲音太小，「小T 小T，大點聲」; 當劇情有點沉悶，「小T 小T，前進五分鐘」，而且它有六大語言的支援，廣東話都能控制，比起「天貓精靈」更想得到。



這樣操作的方便程度簡直滿分！AI語音識別領域在中國有兩家頭部品牌，一個是科大訊飛，一個是百度，TCL的智能語音助手小T，就是和這兩家企業共同打造的產物，因此小T才能有這樣迅捷和準確的表現。

此外，究竟甚麼是「免換醒」? 是指在播放視頻時，可以直接說出指令，如: 播放，暫停，上一集，下一集。亦可以搜索內容直接說，第1-20個，上一頁，下一頁等指令。

如果你已配置智能家居的設備，可以選擇T6M型號，它可以控制其他智能家居的電器。

注意事項:

１. 由於電視屏幕面積比較大，需要木架，收費約50至120元左右

2. 需要有一個大陸電話號碼，登入做TCL 會員，才能激活使用

3. 兩腳插頭，需配上萬能插蘇

4. 內置電視盒子，可付費看大量電影及電視劇，但未能收看 YouTube

運輸價錢: (派寶參考)

包裝尺寸：170cm x 110cm x 20cm ，重量25kg

運費大約：245.7元，

附加費:

貨物單邊尺寸超過150cm需要加收100元超長費。

木架費是120元。

大約共465.7元。

運費尺寸會按打好木架的尺寸計算，尺寸誤差大概幾cm。運費可能會比這個包裝尺寸多一點點。

由於呎吋比較大，需要在樓下交收

價錢:

人民幣3,199 (優惠價)

買家評價:

第一台42寸的也是TCL，用了十年一直沒甚麼毛病。這次特別繼續選擇TCL， 65寸是主流，尺寸正好，外觀大方，軟體也看到了創新。到貨安好，正好趕上孩子看開學第一課。用用後面再掛起來。

這款電視是我想要的，效果超好，喜歡的親們趕緊下手，買到就是賺到。

電視機很漂亮，色彩很好，性價比很高，裝在家裡高大上啊，哈哈哈

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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