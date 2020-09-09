【虛擬銀行】渣打旗下虛銀Mox正式開業　分階段邀預先登記客開戶

▲ Mox今日正式開業，將分批邀請已預先登記人士開戶。

由渣打香港牽頭組成的虛擬銀行Mox今日正式開業。Mox將分批邀請首3,000個已預先登記人士開戶，完成處理超過2萬個預先登記用戶的申請後，將會全面向公眾開放。客戶在Mox 100萬元或以下的存款，可每日賺取年利率1厘利息。

Mox又推出消費優惠，所有Mox Card的合資格消費，可享1%無上限CashBack。由即日起至今年底，惠顧於Mox創始商戶，可專享5%超級CashBack，最高回贈金額1,000元。所有CashBack可獲得即時計算，每日直接存入戶口。

Mox表示，由於市場對限量版金屬Mox Card的反應熱烈，決定將原本首3,000名成功開戶的預先登記用戶才可獲發的資格，擴展至在今年5月4日至6月30日預先登記並成功開戶的用戶，都可以獲得金屬Mox Card。

由於金屬Mox Card是加推項目，因此除首批3,000名客戶可以即時收取新卡，其餘用戶會先獲得1張藍色Mox Card，待新一批金屬Mox Card完成製作後，將於今年底前為客戶更換為金屬Mox Card。而2張卡的功能、特點及優惠完全相同。

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編輯：趙穎妍