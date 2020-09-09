【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一

▲ Klook酒店自助晚餐買一送一，將於9月9日下午3時開賣。(Klook提供圖片)

中秋節快到，Klook繼早前推出精選中秋月餅早鳥優惠後，再加推多款人氣酒店中秋月餅優惠低至半價。另外亦有酒店自助晚餐買一送一，將於9月9日下午3時開賣。

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月餅方面，Klook與香港萬麗海景酒店滿福樓推出滿福樓招牌迷你月餅半價優惠，每盒只需159元。Klook與旺角希爾頓花園酒店，推出迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅禮盒半價優惠，每盒只需198元。Klook亦與米芝蓮推介食府「唐人館」推出月餅禮盒買一送一優惠，平均每盒194元。

自助晚餐方面，Klook獨家推出香港W酒店－KITCHEN自助晚餐連預約買一送一優惠，適用於週一至週四，Klook優惠價兩位746元，每位只需373元。香港W酒店KITCHEN餐廳呈獻最新海鮮主題自助餐，包括北海道帶子、時令海鮮、花膠及鮑魚等，優惠最早可預訂日期為9月9日。

此外，Klook獨家推出香港萬怡酒店－MoMo Cafe 自助晚餐連預約買一送一優惠，適用於星期五至日，Klook優惠價兩位598元，每位只需299元，就可任食即開生蠔、鱈場蟹腳、澳洲M9和牛、18款口味Mövenpick雪糕等，優惠最早可預訂日期為9月11日。

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責任編輯：朱悅瀅