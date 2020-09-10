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【旅遊氣泡】港府與11國商討雙邊安排 料出發前抵達後均須檢測

環球政經 08:05 2020/09/10

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政府周二(8號)表示, 在今年6月就「旅遊氣泡」與其他國家展開討論, 但因本港第三波疫情而停止。現時初步與11個國家接觸, 其中有6個國家表示有興趣, 例如日本和泰國已和港府有雙邊接觸, 並和當地衛生部門展開討論；而歐盟亦由德國作代表商量相關事宜。

商務及經濟發展局局長指邱騰華表示, 旅遊氣泡必須考慮兩地都互相認證的檢測, 及當地的疫情情況。他指, 出發前的檢測和抵達後的覆檢是不可缺少的措施；而出行的檢測需要得到雙方政府和衞生當局是確認檢測結果, 才可以做到。

【台灣入境】香港降為中低風險地區　港人商務赴台家居隔離減至7日: 【下一頁

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現時在11個國家當中, 有5至6個國家表示有興趣, 包括日本和泰國, 歐盟方面亦有德國、法國和瑞士等, 同時已委託德國為歐盟的協調國家, 和其他歐洲國家探討其安排, 而澳洲和新西蘭需先確立「氣泡」。邱騰華指, 已致函其他東盟國家如越南和馬來西亞。

邱騰華續指, 個別國家有不同的限制, 包括定點限制或某類人士才可先行；他強調計劃要按步就班, 目前難以訂下確實的時間表指甚麼時候可以重啟旅遊。

 

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責任編輯：潘曉豐

航空 香港 東盟 歐盟 疫情 邱騰華 商務及經濟發展局

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