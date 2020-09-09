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【失業救濟】美國每周額外300美元失業救濟金　資金面臨枯竭

環球政經 14:50 2020/09/09

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聯邦政府最近開始派發的300美元額外失業救濟金，或因當地數百萬名失業人士，資金可能在一個半月後耗盡。

美國國會早前未能就另一項疫情援助計劃達成協議後，總統特朗普於8月8日簽署一項行政令，恢復部分每週600美元的失業援助。

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是次行政命令，聯邦政府將利用來自美國聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）管理的救災基金（Disaster Relief Fund），撥出440億美元用於發放援助金。

到目前為止，已有48個州申請或獲批「薪金損失補助計劃」（Lost Wages Assistance Program）。世紀基金會（Century Foundation）資深研究員斯特特納（Andrew Stettner）表示，每個州獲分配足夠發放6個星期救濟金的資金。

財政部長姆欽（Steven Mnuchin）表示，特朗普透過行政命令增加失業救濟金，但政府並沒有無限資金執行。

根據白宮備忘錄，只有獲得至少100美元失業救濟的人士，才有資格獲得是次新增的福利。金額按市民之前的收入而定，這或表示美國一些最低收入者會失去領取資格。據估計，至少有100萬人沒有獲得這項福利的資格。

 

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責任編輯：梁翠麗

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