【內地汽車】花旗預計第四季汽車市場彈一成　首選吉利及比亞迪

▲ 花旗預計內地乘用車於下半年按年增近一成。

花旗研究報告指，市場未有留意到乘用車市場上升的潛力。該行預計中國8月及9月的乘用車銷售按年增加15%及5.8%。雖然傳統汽車銷售疲弱，不過豪華車需求強勁，新能源汽車復甦，抵銷了傳統汽車的負面影響，因此預計第三季及第四季乘用車銷售預測按年增長11%及10%。

另外，該行預計9月汽車批發量將按年增加2%，今年第三季庫存日數預計為2.2個月。花旗預計第四季乘用車將出現「超賣」，年底庫存日數返回1.8個月。

在眾多汽車股中，花旗認為吉利汽車 （00175） 及比亞迪 （01211） 為行業首選，另外廣汽集團 （02238） 「傳祺」使用率低，因此維持「沽售」評級。

截至今日下午2：30，吉利汽車跌2.6%至15.92元，比亞迪跌3.3%至79.8元，廣汽則逆市升1.8%至6.66元。

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編輯：謝克迪