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【宏觀中國】復甦比其他市場出色　野村上調今明年中國經濟預測

股樓投資 15:16 2020/09/09

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中國近來公布數據均顯示， 經濟正在呈緩慢復甦。野村發表報告，上調了今明兩年國內生產總值（GDP）的增長預測，由1.7%和8.8%調高至2.2%和9.4%。

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該行稱，是次溫和上調預測屬技術性調整，並不代表對中國前景看法變得更樂觀，第三、四季中國經濟增長料為5.2%和5.7%。

野村表示，與其他仍然受到疫情困擾的經濟體相比，中國的經濟復甦無疑相當出色，但不能輕視市場上許多不利因素，中國從疫情當中獲得的短期增長與全球環境迅速惡化有關，而這最終可能會阻礙中國長期增長的潛力。

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另外，目前判斷中國會取消上半年推出的寬鬆、刺激措施為時尚早，但也不可能進一步推出更多新的刺激措施。因此，該行預期當局會通過中期借貸便利（MLF）等公開市場操作注入流動性，而非降低存準率。

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記者：林衛

GDP 中國 經濟

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