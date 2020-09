【宏觀中國】復甦比其他市場出色　野村上調今明年中國經濟預測

中國近來公布數據均顯示, 經濟正在呈緩慢復甦。野村發表報告,上調了今明兩年國內生產總值(GDP)的增長預測,由1.7%和8.8%調高至2.2%和9.4%。

該行稱,是次溫和上調預測屬技術性調整,並不代表對中國前景看法變得更樂觀,第三、四季中國經濟增長料為5.2%和5.7%。

野村表示,與其他仍然受到疫情困擾的經濟體相比,中國的經濟復甦無疑相當出色,但不能輕視市場上許多不利因素,中國從疫情當中獲得的短期增長與全球環境迅速惡化有關,而這最終可能會阻礙中國長期增長的潛力。

另外,目前判斷中國會取消上半年推出的寬鬆、刺激措施為時尚早,但也不可能進一步推出更多新的刺激措施。因此,該行預期當局會通過中期借貸便利(MLF)等公開市場操作注入流動性,而非降低存準率。

記者:林衛