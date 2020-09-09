【農夫山泉股價】農夫山泉IPO難抽　滙豐都拎到最大貨？

農夫山泉 （09633） 周二登錄港股後，累積升勢逐步回順，現價較招股價21.5元仍高約58%，值得留意的是，農夫山泉市值1709.4億元，總發行股數為49.76億股，其中3.88億股為新發行，佔7.8%；另外的45.88億股原有股份，佔92.19%，據中央結算系統持股紀錄顯示，92.19%股份全登記在中國證券登記結算（參與者編號：A00005）。

據農夫山泉首日中央結算系統持股紀錄，經過新股配發及首日成交後，滙豐代客持股8544萬股，佔香港發行股數的22%，為持股最大券商；其次是中金，代客持股4127.6萬股，佔11%。摩通、渣打、花旗及大摩分別代客持股10%、9%、8%及5%。由於抽農夫山泉新股一股難求，紀錄正反映券商及其客人在新股市場的活躍度。

農夫山泉的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬薄管理人為中金及大摩，其他聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為花旗，而中信証券為聯席賬簿管理人。

由於數據反映新股配發及首日成交，故部份反映投資者多從滙豐抽新股，至於富途、輝立及耀才首日結算代客持有950.84萬、674.54萬及516.16萬股，分別佔香港發行股數的2.5%、1.7%及1.3%。

農夫山泉共有70.75萬人認購，計及手續費所需資金，農夫山泉凍資6777億元，抽乾市場資金，超額認購1147.3倍，成為史上最大凍資王。

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記者：譚志偉