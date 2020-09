【英國疫情】年輕人感染率急增 熱衷聚會容易播疫

英國因應新冠肺炎疫情反彈,英格蘭由下周一(14日)起實施6人限聚令。有英國傳染病學家表示,不少年輕人於疫情期間仍然聚會,年輕人新冠肺炎感染率明顯上升,更憂慮年輕人會將病毒傳播給家中長者。

英格蘭公共衛生署(PHE)數據顯示,英國目前屬20-29歲年齡群組的新冠肺炎感染率最高,於截至8月30日的一周内,每10萬人就有28人感染。

▲ 圖表顯示英國各年齡群組由7月1日截至9月1日,每10萬人的確診病例的每周變化。(資料來源:英格蘭公共衛生署)

上述群組的確診病例於7月底觸及低位,但於8月增至3倍。屬10至19歲年齡群組於8月底感染數字,更增至7月首周時的超過4倍,反映年輕人的感染數字於夏季急增。

屬70歲以上的年齡群組感染率呈最大跌幅,而中年群組的感染率則略為上升。

倫敦衛生與熱帶醫學院傳染病專家庫哈爾斯基(Adam Kucharski)認為,年輕人感染率急增是與聚會有關:

我們近期觀察到不少行為變化,目前有更多人聚會。尤其是年輕人當中,有更多人熱衷聚會。

(We've seen lots of changes in behaviours recently, more people are gathering now and in younger groups especially, more people are happy to gather.)