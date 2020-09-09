【英國疫情】年輕人感染率急增 熱衷聚會容易播疫

英國因應新冠肺炎疫情反彈，英格蘭由下周一（14日）起實施6人限聚令。有英國傳染病學家表示，不少年輕人於疫情期間仍然聚會，年輕人新冠肺炎感染率明顯上升，更憂慮年輕人會將病毒傳播給家中長者。

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【英國疫情反彈】7日平均新增確診逾2千宗 超6月水平：【下一頁】

英格蘭公共衛生署（PHE）數據顯示，英國目前屬20-29歲年齡群組的新冠肺炎感染率最高，於截至8月30日的一周内，每10萬人就有28人感染。

▲ 圖表顯示英國各年齡群組由7月1日截至9月1日，每10萬人的確診病例的每周變化。（資料來源：英格蘭公共衛生署）

上述群組的確診病例於7月底觸及低位，但於8月增至3倍。屬10至19歲年齡群組於8月底感染數字，更增至7月首周時的超過4倍，反映年輕人的感染數字於夏季急增。

屬70歲以上的年齡群組感染率呈最大跌幅，而中年群組的感染率則略為上升。

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倫敦衛生與熱帶醫學院傳染病專家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）認為，年輕人感染率急增是與聚會有關：

我們近期觀察到不少行為變化，目前有更多人聚會。尤其是年輕人當中，有更多人熱衷聚會。 （We've seen lots of changes in behaviours recently, more people are gathering now and in younger groups especially, more people are happy to gather.）

庫哈爾斯基指出英國的社會結構密集，警告不少年輕人會將病毒傳播給長者，指目前美法等國家都出現上述跡象，深切治療部留醫的長者也正增加。

巴斯大學傳染病微生物學家普雷斯頓（Andrew Preston）也表示，隨著國家重新開放，預計學生感染病例將會大增。他呼籲政府增加檢測範圍，以找出社區中的無症狀患者，避免他們將病毒傳播給其他人。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 有英國傳染病學家表示，不少年輕人於疫情期間仍然聚會，年輕人新冠肺炎感染率明顯上升。