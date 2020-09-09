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【美股焦點】運動股大分歧　Under Armour裁員600人、Lululemon網購收入增1.5倍

即市財經 14:58 2020/09/09

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Under Armour公布裁員600人同日，Lululemon次季業績出爐，網購收入增1.5倍

美國運動品牌Under Armour（美：UAA）公布，計劃全球裁減600名員工，主要是新冠肺炎肆虐嚴重影響公司業務所致，Under Armour料產生約2.35億美元（約18.3億港元）的開支，其中包括1.35億美元（約10.53億港元）的合同終止及其他重組費用。

Under Armour早於在4月表示，將其位於美國的分銷中心臨時裁減600名員工。

總部在加拿大的運動品牌Lululemon（美：LULU）今早公布，次季收入8.44億美元，勝市場預期。以固定匯率計，可比銷售額按年少5%，不過網購業務收入按年大增1.57倍。分析指，Lululemon受惠疫情下，消費者對瑜伽褲等休閒服裝需求增加。

Lululemon行政總裁Calvin McDonald 稱，對下半年業績審慎樂觀。Lululemon 在北美推出網上免費訓練、銷售代表和顧客一對一視像交流等方式，配合網購業務。

Under Armour 周二美股股價升4.5%，盤後則跌0.4%，年初至今股價跌49%。Lululemon周二股價跌3%後，盤後公布業績後，再跌6%，年初至今股價大升51%。

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編輯：麥德銘

美股 瑜伽 lululemon（美：LULU） 運動

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