【英國脫歐】擬改北愛狀況 英政府承認會違反國際法

英國跟歐盟展開第8輪脫歐後貿易談判,眼見談判缺乏進展,英國有意加強施壓,放風透露將會推出議案,改動北愛爾蘭脫歐後的海關和邊境處理事宜,勢將違背跟歐盟簽署的脫歐協議。北愛爾蘭事務大臣盧柏敦(Brandon Lewis)承認,有關議案會違反國際法。

▲ 北愛爾蘭事務大臣盧柏敦

英國傳媒日前引述消息指,首相約翰遜(Boris Johnson)有意推動《內部市場議案》(internal market bill),授權官員更大權力可以凌駕《脫歐協議》當中有關北愛爾蘭的部分。

北愛爾蘭事務大臣盧柏敦在國會質詢時承認:

「沒錯,這會在非常特殊和有限情況下,違反國際法。在某些非常嚴格定義的情況下,我們有權廢除歐盟法律概念的直接效力。」

(Yes, this does break international law in a very specific and limited way. We're taking the powers to disapply the EU law concept of direct effect … in a certain very tightly defined circumstance.)