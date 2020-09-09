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【英國脫歐】擬改北愛狀況 英政府承認會違反國際法

環球政治 14:12 2020/09/09

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英國跟歐盟展開第8輪脫歐後貿易談判，眼見談判缺乏進展，英國有意加強施壓，放風透露將會推出議案，改動北愛爾蘭脫歐後的海關和邊境處理事宜，勢將違背跟歐盟簽署的脫歐協議。北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）承認，有關議案會違反國際法。

【英國脫歐】約翰遜擬改對北愛爾蘭承諾 迫歐盟談判讓步：【下一頁】

【英國脫歐】倘違脫歐協議 專家憂英國被告上歐洲法院：【下一頁】

北愛爾蘭事務大臣盧柏敦

英國傳媒日前引述消息指，首相約翰遜（Boris Johnson）有意推動《內部市場議案》（internal market bill），授權官員更大權力可以凌駕《脫歐協議》當中有關北愛爾蘭的部分。

北愛爾蘭事務大臣盧柏敦在國會質詢時承認：

「沒錯，這會在非常特殊和有限情況下，違反國際法。在某些非常嚴格定義的情況下，我們有權廢除歐盟法律概念的直接效力。」
（Yes, this does break international law in a very specific and limited way. We're taking the powers to disapply the EU law concept of direct effect … in a certain very tightly defined circumstance.）

【英國脫歐】英代表：今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」：【下一頁】

【英國脫歐】歐盟被揭對英國信任急跌 談判再添憂：【下一頁】

盧柏敦同意做法並不尋常，但他引述2013年財政法案（Finance Act in 2013）當中的變動，「英國以至其他國家都有先例，需要視乎情況變化而考慮其國際義務。」

然而，說法未能平息各方疑慮，司法部最高級公務員瓊斯（Jonathan Jones）周二（8日）請辭，據報亦是因為不滿約翰遜政府的相關做法。

現為國會議員的前首相文翠珊（Theresa May）質疑，約翰遜政府做法可能損害英國的國際信譽；愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）亦對此表達重大關注。

【英國脫歐】歐盟重申冀盡快達成協議 但須確保公平競爭：【下一頁】

【英國脫歐】約翰遜：無協議脫歐對英國或是好結果：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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