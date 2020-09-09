【抖音TikTok】TikTok上月下載量續稱冠全球 印尼、巴西貢獻最多

▲ TikTok8月全球下載量繼續在非遊戲類應用中稱冠，印尼、巴西市場貢獻最多下載。

「抖音」海外版TikTok在印度、美國接連受挫，仍無礙其成為8月全球下載量最多的非遊戲應用程式（App）。據商店情報機構Sensor Tower數據，TikTok8月全球下載達6,330萬次，按年增加1.6%。其中，印尼市場貢獻11%，巴西市場貢獻9%。

Zoom上月則居亞軍，下載量為5220萬次，按年大增22倍，印度、美國貢獻最多下載。Facebook、Instagram、Whatsapp躋身前五。

根據Sensor Tower日前數據，抖音及TikTok8月收入同樣稱冠全球，繼續在非遊戲類應用登頂，按年增長6.3倍。不過，當中85%的收入來自中國版本抖音，美國市場排第二，貢獻7.8%收入，土耳其市場排第三，佔1.4%。

相關文章：

【TikTok】TikTok8月收入按年增6.3倍 為全球最吸金的非遊戲應用

【美國制裁】白宮據報9月20日公布WeChat、TikTok禁令範圍及生效時間

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷