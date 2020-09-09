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【抖音TikTok】TikTok上月下載量續稱冠全球 印尼、巴西貢獻最多

即市財經 13:56 2020/09/09

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TikTok8月全球下載量繼續在非遊戲類應用中稱冠，印尼、巴西市場貢獻最多下載。

「抖音」海外版TikTok在印度、美國接連受挫，仍無礙其成為8月全球下載量最多的非遊戲應用程式（App）。據商店情報機構Sensor Tower數據，TikTok8月全球下載達6,330萬次，按年增加1.6%。其中，印尼市場貢獻11%，巴西市場貢獻9%。

Zoom上月則居亞軍，下載量為5220萬次，按年大增22倍，印度、美國貢獻最多下載。Facebook、Instagram、Whatsapp躋身前五。

根據Sensor Tower日前數據，抖音及TikTok8月收入同樣稱冠全球，繼續在非遊戲類應用登頂，按年增長6.3倍。不過，當中85%的收入來自中國版本抖音，美國市場排第二，貢獻7.8%收入，土耳其市場排第三，佔1.4%。

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編輯：陳健婷

印尼 印度 Facebook WhatsApp Instagram 抖音 Zoom

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