【新股IPO】百勝中國明日首掛　投資界：暗盤若見5%升幅可離場

▲ 百勝中國於9月10日掛牌。

百勝中國 （新上市編號：09987） 公開招股獲13.8萬人認購，一手中籤率25%，凍資414.7億元，超額認購51.32倍，總集資172.7億元，未及農夫山泉 （09633） 般火熱。投資界預計，百勝中國今日暗盤表現一般，預計升幅最多5%，若有貨而未擬長線持有的散戶，屆時可考慮率先離場。

信誠證券聯席董事張智威預期，百勝中國暗盤股價波動最多升跌5%內。他續指，今日大市表現平平，恒指半日跌逾200點，估計新股交易氣氛亦都會比較一般。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預計，百勝中國暗盤價平收。他解釋，百勝中國港股表現與美股昨日收市價相約，百勝中國（美：YUMC）美股收報52.32美元，跌2.79%。

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編輯：謝卓榮