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【美國大選】無視口罩令 特朗普疫區造勢不戴口罩

環球社會熱點 13:55 2020/09/09

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【美國大選】無視口罩令 特朗普疫區造勢不戴口罩

美國北卡羅來納州的疫情未止，總統特朗普在一星期內第二次到訪當地造勢。該州的口罩令仍然生效，酒吧、戲院等很多商店未恢復營業，但特朗普舉行造勢大會時，沒有佩戴口罩，會中前排的支持者亦不戴口罩，僅看台的觀眾戴了。

特朗普：拜登是全球主義者 出賣美國：【下一頁】

特朗普大打反暴力牌 民調卻指其押錯注：【下一頁】

北卡州規定，如果無法保持社交距離，不論在室內或室外，都要戴上口罩。

造勢大會舉行前，福賽斯縣 （Forsyth County）、屬共和黨的理事委員會主席普萊勒（David Plyler）建議特朗普發表演說時戴上口罩，並指如果特朗普這樣做，可為其他人樹立榜樣。

特朗普民調追貼拜登 獲佛州拉美裔支持：【下一頁】

特朗普的抗疫手法一直是他的弱點，如今只好押注在疫苗研發，多次稱疫苗會在11月3日左右面世。他推出新的競選廣告，令人留下較深刻的印象。旁述在廣告開場時說：

「在爭奪疫苗的競賽中，快要見到終點線。」

即使美國在10月底有疫苗，但這個承諾對於很多北卡州選民的意義不大，因部分人會以「缺席選票」方式投票，選票上周已開始發放。

福布斯美國富豪榜 特朗普排名大跌 身家勁縮近20%：【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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