  • 29°C
香港時間 : 2020909日 (三) 14:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】牛津疫苗暫停測試 BBC爆料：非首次

環球社會熱點 13:51 2020/09/09

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，但牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗進度卻出現阻滯。有牛津疫苗的測試者，據報在接種牛津疫苗後出現嚴重副作用，阿斯利康宣布暫停測試。英國廣播公司（BBC）報道指，牛津疫苗測試已非首次暫停。

英國廣播公司（BBC）引述消息指，今次是阿斯利康第二次決定暫停測試。該消息人士指，在作大規模人體測試下，出現這情況屬正常。

輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世：【下一頁】

牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用：【下一頁】

消息人士又指，當有任何一名測試者送院，即使該測試者的副作用不是即時可見，都會立即暫停測試。消息相信，要至少數天後，阿斯利康才會恢復測試。

阿斯利康宣布暫停測試，稱在任何大規模人體測試下，有測試者出現副作用是有機會發生，但必須為此作獨立的評估，又強調會確保測試者的安全，並以最高標準進行該實驗。

阿斯利康等9間藥廠聯署 確保疫苗安全才推出：【下一頁】

世衛料明年中才可廣泛接種疫苗 現無疫苗達標 ：【下一頁】

健康新聞網站STAT早前引述消息人士稱，英國一名測試者在注射阿斯利康疫苗後有出現嚴重副作用，報道又指，該測試者料快將康復。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
今日
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】阿斯利康等9間藥廠聯署 確保疫苗安全才推出
今日
【新冠疫苗】阿斯利康等9間藥廠聯署 確保疫苗安全才推出
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
今日
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學
2020/09/08
【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學
【新冠疫苗】澳洲：明年1月將收到首批牛津大學疫苗
2020/09/07
【新冠疫苗】澳洲：明年1月將收到首批牛津大學疫苗
傳染病 疫情 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】無視口罩令 特朗普疫區造勢不戴口罩

下一篇文章

【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

屹立300年日本最老百貨也破產 山形大沼百貨難敵疫情
屹立300年日本最老百貨也破產 山形大沼百貨難敵疫情
【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫
【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫
印度電訊部長：8間蘋果代工廠由中國遷至印度
印度電訊部長：8間蘋果代工廠由中國遷至印度
【美國疫情】特朗普要記者除口罩發問 遭對方拒絕
【美國疫情】特朗普要記者除口罩發問 遭對方拒絕
碧咸夫婦被爆3月早確診新冠肺炎 洛杉磯派對播毒
碧咸夫婦被爆3月早確診新冠肺炎 洛杉磯派對播毒
新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月09日 時間14:00）