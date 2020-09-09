【新冠疫苗】牛津疫苗暫停測試 BBC爆料：非首次

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，但牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的新冠疫苗進度卻出現阻滯。有牛津疫苗的測試者，據報在接種牛津疫苗後出現嚴重副作用，阿斯利康宣布暫停測試。英國廣播公司（BBC）報道指，牛津疫苗測試已非首次暫停。

英國廣播公司（BBC）引述消息指，今次是阿斯利康第二次決定暫停測試。該消息人士指，在作大規模人體測試下，出現這情況屬正常。

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牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用：【下一頁】

消息人士又指，當有任何一名測試者送院，即使該測試者的副作用不是即時可見，都會立即暫停測試。消息相信，要至少數天後，阿斯利康才會恢復測試。

阿斯利康宣布暫停測試，稱在任何大規模人體測試下，有測試者出現副作用是有機會發生，但必須為此作獨立的評估，又強調會確保測試者的安全，並以最高標準進行該實驗。

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健康新聞網站STAT早前引述消息人士稱，英國一名測試者在注射阿斯利康疫苗後有出現嚴重副作用，報道又指，該測試者料快將康復。

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責任編輯：林嘉莉