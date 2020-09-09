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【美團點評3690】外賣員成高危行業　熱爆網文批美團AI系統致禍

股樓投資 16:49 2020/09/09

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美團點評（03690）今年第二季扭虧為盈，遠勝市場預期，很大原因在餐飲外送業務在疫後迅速復甦。不過，昨日內地網絡上卻瘋傳一篇《外賣騎手，困在系統裏》的文章，指美團通過AI系統計算，不斷壓縮騎手送餐到客戶的時間，令騎手違反交通規則，甚至遇上交通意外比率大增，令外賣員變成了高危行業。

對於網絡上的批評，據內地媒體最新消息指出，餓了麼今日宣布盡快發布新功能：在結算付款的時候增加一個 「我願意多等5分鐘/10分鐘」的小按鈕，並會對歷史信用好、服務好的優秀藍騎士，提供鼓勵機制，即使個別訂單超時，騎手也不用承擔責任。美團透過媒體表態：暫不回應此事，下周會舉辦小範圍的外賣業務溝通會。

根據《外賣騎手，困在系統裏》一文指出，有曾在美團工作3年的美團配送站站長透露，由2016至2019年期間，曾三次收到美團平台「加速」的通知，以3公里送餐距離，由2016年的最長時限1小時，縮短至2017年45分鐘，到2018年又再縮短7分鐘至38分鐘，到了2019年，這個時間又縮短至30分鐘。

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而作出這個時間縮短的，正正是美團內的AI智能系統，這個「實時智能配送系統」被稱為「超腦」，另一家餐飲外送集團餓了麼則為它取名為「方舟」。

在系統的設置中，配送時間是最重要的指標，而超時是不被允許的，一旦發生，便意味著差評、收入降低，甚至被淘汰。外賣騎手聚集的百度貼吧中，有騎手寫道，「送外賣就是與死神賽跑，和交警較勁，和紅燈做朋友。」

通常，騎手們的超時率不得高於3%，如果達不到，站點的評級將會下降，整個站點的配送單價也會下降，包括站長、人事、質控等在內的所有人，甚至與站點相關的渠道經理、區域經理，收入都會受到影響。

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每年年末，站點還要面臨美團和餓了麼平台的考核，每個區域內考核排名後10%的配送站，會面臨淘汰的風險。

#外賣騎手，已經成為最危險的職業之一#，這一話題已經不止一次地登上微博熱搜。

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2017年上半年，上海市公安局交警總隊數據顯示，在上海，平均每2.5天就有1名外賣騎手傷亡。同年，深圳3個月內外賣騎手傷亡12人。2018年，成都交警7個月間查處騎手違法近萬次，事故196件，傷亡155人次，平均每天就有1個騎手因違法傷亡。2018年9月，廣州交警查處外賣騎手交通違法近2,000宗，美團佔一半，餓了麼排第二。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ

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撰文：李兆明

 

香港股票 美團點評－W（03690） 美團外賣 美團點評 外賣 餐飲

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