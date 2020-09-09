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【港股追蹤】年內表現跑贏大市　海底撈九毛九頂得住

股樓投資 18:58 2020/09/09

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國家主席習近平早前下命要制止全國餐飲食物浪費行為，並強調要加強立法，強化監管後，中央大力宣揚節約飲食。全國人大常委會法工委更證實，已決定成立工作專班開展相關立法的前期研究工作。市場本以為相關的餐飲食品股或會受到影響，但以近期股價分析，海底撈（06862）及九毛九（09922）兩隻股份自8月初展開升浪後，就算近期稍為整固，走勢依然算硬淨，海底撈今日（9日）逆市升1.4%，收報52.15元，九毛九則先升後跌，收報16.2元。

若從業績去拆解，今年上半年，海底撈收入下跌17%至97.6億元（人民幣，下同），期內由盈轉虧，錄得9.7億元人民幣虧蝕；九毛九表現亦相若，上半年收入9.5億元，按年跌23.2%，期內同樣由盈轉虧，錄得8,590萬元虧蝕。但上半年新冠肺炎疫情令經濟停擺，海底撈及九毛九旗下門店均曾經要停業應對疫情，故業績稍差也可以理解。

兩者近期都有利好因素支持，九毛九上月獲恒指公司納入港股通名單，本周一（7日）已經生效，這類內地知名品牌相信會受到北水青睞，此外，早前滙豐研究報告指，集團下半年收入未必可完全復甦，加上品牌改造翻新會產生成本，並不期望利潤率在2021年之前會恢復正常。降低集團下半年利潤預測，但同時提高明年利潤預測，更上調目標價逾20%，至20.7元，以現價計仍有約25%潛在上升空間。

至於海底撈，雖然上半年虧蝕近10億元，但仍無阻公司在餐飲行業大展拳腳的計劃，集團上周公布，旗下全資附屬公司四川新派，將以1.2億元人民幣代價，收購上海澍海的80%股權，根據協議，作為漢舍收購事項的先決條件，上海澍海將向上海緣澍收購上海緣澍所有經營性資產及餐廳，並將成為新控股公司承接所有漢舍業務。上海澍海及上海緣澍在北京、上海及杭州以「漢舍中國菜」品牌經營9家中餐廳。

另外，集團在公告中亦公布，以總代價304萬美元，收購Hao Noodle 80%股權，該公司在紐約持有兩家餐廳，提供輕食、飲料及酒水。

兩隻股份年內累積升幅均超過5成，跑贏大市之餘，甚至遠勝其他內需板塊。以現價計，海底撈明年預測市盈率（PE）逾54倍，九毛九明年預測PE同樣超過44倍，估值未算太便宜，但在國策支持內循環之下，股價仍有望得到支持。

 

記者：葉志偉

海底撈（06862） 九毛九（09922） 餐飲股 香港股票

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