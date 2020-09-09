【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世

▲ BioNTech的創辦人及行政總裁薩恩有信心，與輝瑞共同研發的疫苗可在10月中或11月初面世。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，多款疫苗已進入最後臨床試驗階段。德國生物技術公司BioNTech的創辦人及行政總裁薩恩（Ugur Sahin）接受外媒訪問時揚言，有信心與輝瑞（Pfizer）共同研發的疫苗可在10月中或11月初面世。他形容疫苗「近乎完美」（a near perfect profile），副作用少。

美國製藥巨頭輝瑞公司和德國生物技術公司BioNTech表示，預計今年年底前可提供1億劑疫苗BNT162，至2021年可提供13億劑疫苗。

今年7月，美國衛生與公眾服務部（HHS）和國防部與輝瑞公司達成19.5億美元（151億港元）的合作協議，協助生產1億劑新冠疫苗，美國政府亦因此可再額外獲得5億劑疫苗。

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新冠疫苗成為美國大選中兵家必爭之地，總統特朗普（Donald Trump）多次提及有意速批疫苗，以刺激選情。薩恩表示，公司了解疫苗審批程序，亦有提供安全的試驗數據，相信監管機構會盡快審批疫苗作緊急使用，他對此「非常有信心」（a lot of confidence）。

多款疫苗進行臨床測試時，接種者都不約而同表示，曾出現發燒、疲倦等副作用。薩恩聲稱，整體副作用極少，發燒只屬少部分人的反應，頭痛、疲倦等症狀則在一兩天後便會消失；他強調，年輕人和老年人的抗體反應都很強。

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責任編輯：葉芷樺

