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【5G應用】活用5G特性　德國電訊商試驗遙距紋身（有片）

科技 14:20 2020/09/09

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德國電信商T-Mobile嘗試應用5G網絡，透過機械人平台遙距為荷蘭女藝人Stijn Fransen手臂紋身。

踏入5G年代，在日常生活中5G應用隨時都可以大派用場。日前德國電信商T-Mobile，就嘗試應用5G網絡，透過機械人平台遙距為荷蘭女藝人Stijn Fransen手臂紋身。

>>>【SmarTone 5G】港鐵沿線5G登場！服務覆蓋7條港鐵綫、20車站

>>>【科技抗疫】疫情新常態　南韓SK電訊研5G人工智能抗疫

據外國科技媒體CNET報道指，T-Mobile本周邀請了紋身藝術家Wes，為Stijn Fransen的手臂試驗紋身，展示5G網絡對遙距機械人操作的實用性。T-Mobile分別在Wes和Fransen的工作室，部署一個機械人平台，負責製造紋身機械臂的Noel Drew表示，機械人會透過追踪藝術家的動作，檢測其如何與假肢表面接觸，並透過5G網絡遠程傳輸相關數據。

Wes將其設計繪製在人體模型手臂上，機械人會實時將其動作複製，並刺在Fransen的真實手臂上。T-mobile提到，由於紋身必須實時繪製，否則紋身圖案就難以準確地刺在真實的手臂上。因此利用5G的高速及低延遲特性，能快速響應Wes的命令，不會出現嚴重的延遲問題。

想了解更多5G應用，請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

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