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【港股追蹤】銀行股鬥頹　滙豐渣打同病相憐

股樓投資 13:24 2020/09/09

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自去年底阿里巴巴（09988）上市，資金偏向流入新經濟股的情況愈來愈明顯，亦令一眾舊經濟股，特別是以往受追捧的傳統行業被遺忘，例如多隻本地及國際銀行股。當中滙豐控股（00005）股價一直處於海嘯後低位，今日（9日）早市亦再跌超過1%，曾低見32.3元，與52周低位32.1元只差一步; 另一家大銀行渣打集團（02888）同樣跑輸大市，現時跌幅逾2%，險守38元水平。

外電引述消息人士指，渣打以節省成本為由，擬在倫敦及杜拜的私人銀行裁員。據悉在阿聯酋有20人被裁，英國則有25人，最終裁員人數將在10月敲定，並於年底前完成。

公司方面亦承認私人銀行正在採取措施提升生產力及增長能力，故裁減少數工作崗位。

其實在裁員消息出現前一日，印度反洗黑錢機構裁定公司在收購當地銀行Tamilnad Mercantile Bank時違反外滙規定，將處以10億盧比(約1,360萬美元)罰款。

印度當局經過長達8年調查，發現渣打在2007年與一個財團收購Tamilnad Mercantile Bank時違反外滙管理法。

渣打股價今日調整後，仍與52周低位有一段距離，在環球經濟仍未復甦，銀行經營難度比以往增加下，公司前景難望看好，股價或有進一步整固空間。

 

記者：葉志偉

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