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【全民檢測】社區檢測加時3日　9月14日結束、57間檢測中心繼續運作

即市財經 15:12 2020/09/09

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食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權今日下午2時30分將會見傳媒，宣布57間全民檢測中心延長服務3日。

自願全民檢測舉行第9日，港府再度延長全民檢測為期。食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權會見傳媒，宣布普及社區檢測加時3日，現時營運中的約120間社區檢測中心，57間檢測中心服務將延長3日，至9月14日（下周一），其餘檢測中心將在9月11日後關閉。

普及檢測計劃原訂日期為9月1日至7日，港府上周五宣布延長4日，至9月11日結束，今日再公佈延長3日，意味全民檢測將為期14日。

聶德權指，截至今日午後2時，累計136.2萬人完成採樣，共162.1萬人進行網上預約。約115萬樣本完成核算檢測，18個樣本呈陽性。單單今日半日，共5.2萬人參與檢測，未經預約人士佔約2.36萬人。

聶德權稱，會在稍後以新聞稿方式，交往繼續運作的社區檢測中心名單。

重複採樣人數共2353人　未透露開支

聶德權表示，57間檢測中心主要基於檢視近日檢測中心數據及經驗，若實際使用情況達95%以上表明有需求，另外也需在18區佈局，方便市民。他又透露，截至昨日重複採樣人數為2,353，佔總體採樣人數只是少數。

聶德權續稱，開始希望透過網上預約方便處理，中心服務更有效率，並保持人流控制，首7日出席率超過90%，預約佔比8成。但計劃推行7日後，長者等群體反映不懂網上預約，因此近日相應調低網上預約名額，昨天未經預約檢測佔30%，符合預期。他沒有透露本次社區普及檢測計劃相關開支。

陳肇始表示，普及檢測旨在找出隱性患者，切斷傳播鏈，令疫情受控，是重要的公共衛生手段。全民檢測目前進行9天，不少市民已有經驗，醫護人員也積極參與。她稱，普及檢測計劃結束後，病學檢測、特定群組檢測會繼續進行，某些高風險行業或會進行重檢。氣膜實驗室和檢測隊在全民檢測完成後也會結束服務。

相關文章：

【全民檢測】港府延長普及社區檢測計劃至9月11日　部分檢測中心關閉

【全民檢測】普及社區檢測9月1日展開 周六（29日）開始報名（附連結）

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編輯：陳健婷

聶德權 陳肇始

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