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【全民檢測】社區檢測加時3日 9月14日結束、57間檢測中心繼續運作

即市財經 14:38 2020/09/09

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食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權今日下午2時30分將會見傳媒，宣布57間全民檢測中心延長服務3日。

食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權今日下午2時半會見傳媒，宣布57間全民檢測中心服務將延長3日，至9月14日（下周一），其餘檢測中心將在9月11日後關閉。

聶德權指，截至今日午後2時，共136.2萬人完成採樣，共162.1萬人進行網上預約。約115萬樣本完成核算檢測，18個樣本呈陽性。單單今日半日，共5.2萬人參與檢測，未經預約人士約2.36萬人。

普及檢測計劃原訂日期為9月1日至7日，港府上周五宣布延長4日，至9月11日結束，今日再公佈延長3日，意味全民檢測將為期14日。

聶德權表示，57間檢測中心主要基於檢視近日檢測中心數據及經驗，若實際使用情況達95%以上表明有需求，另外也需在18區佈局，方便市民。他又透露，截至昨日重複採樣人數為2,353，佔總體採樣人數只是少數。

相關文章：

【全民檢測】港府延長普及社區檢測計劃至9月11日　部分檢測中心關閉

【全民檢測】普及社區檢測9月1日展開 周六（29日）開始報名（附連結）

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編輯：陳健婷

聶德權 陳肇始

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