【全民檢測】普及社區檢測加時3日　9月14日結束、57間檢測中心繼續運作（附檢測中心列表）

▲ 食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權今日下午會見傳媒，宣布57間全民檢測中心延長服務3日。

自願全民檢測舉行第9日，港府再度延長全民檢測為期。食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權會見傳媒，宣布普及社區檢測加時3日，現時營運中的約120間社區檢測中心，57間檢測中心服務將延長3日，至9月14日（下周一），其餘檢測中心將在9月11日後關閉。港府表示，市民可於周四（10日）在網上預約登記由9月12日至14日這3日的新增檢測時段。

普及檢測計劃原訂日期為9月1日至7日，港府上周五宣布延長4日，至9月11日結束，今日再公佈延長3日，意味全民檢測將為期14日。

聶德權指，截至今日午後2時，累計在檢測中心登記檢測人數約有136.2萬人，累計126.1萬人在網上預約。約115萬個完成核酸檢測樣本，18個樣本呈陽性。

他表示，單單今日半日，共5.2萬人參與檢測，未經預約人士佔約2.36萬人。

聶德權稱，會在稍後以新聞稿方式，交往繼續運作的社區檢測中心名單。

重複採樣人數共2353人 未透露開支

聶德權表示，57間檢測中心主要基於檢視近日檢測中心數據及經驗，若實際使用情況達95%以上表明有需求，另外也需在18區佈局，方便市民。他又透露，截至昨日重複採樣人數為2,353，佔總體採樣人數只是少數。

聶德權續稱，開始希望透過網上預約方便處理，中心服務更有效率，並保持人流控制，首7日出席率超過90%，預約佔比8成。但計劃推行7日後，長者等群體反映不懂網上預約，因此近日相應調低網上預約名額，昨天未經預約檢測佔30%，符合預期。他沒有透露本次社區普及檢測計劃相關開支。

陳肇始表示，普及檢測旨在找出隱性患者，切斷傳播鏈，令疫情受控，是重要的公共衛生手段。全民檢測目前進行9天，不少市民已有經驗，醫護人員也積極參與。她稱，普及檢測計劃結束後，病學檢測、特定群組檢測會繼續進行，某些高風險行業或會進行重檢。氣膜實驗室和檢測隊在全民檢測完成後也會結束服務。

9月11日後繼續運作檢測中心：

香港區（10個）

香港大會堂/展覽廳（低座） 中環愛丁堡廣場5號

中環愛丁堡廣場5號 李陞小學 香港西營盤高街119號

香港西營盤高街119號 柴灣體育館 香港柴灣怡順街6號3樓

香港柴灣怡順街6號3樓 渣華道體育館 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓

北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓 北角官立小學 （英皇道） 香港北角英皇道888號

（英皇道） 香港北角英皇道888號 西灣河體育館 香港西灣河筲箕灣道111號2樓

香港西灣河筲箕灣道111號2樓 香港南區官立小學 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號

香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號 軒尼詩道官立小學 香港灣仔譚臣道169號

香港灣仔譚臣道169號 皇仁書院 香港銅鑼灣高士威道120號

香港銅鑼灣高士威道120號 伊利沙伯體育館 灣仔愛群道18號

九龍區（18個）

紅磡市政大廈體育館 九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓

九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 九龍紅磡灣愛景街3號

九龍紅磡灣愛景街3號 土瓜灣體育館 九龍土瓜灣下鄉道66號

九龍土瓜灣下鄉道66號 界限街一號體育館 九龍旺角洗衣街200號

九龍旺角洗衣街200號 香港遊樂場協會麥花臣場館 九龍旺角奶路臣街38號

九龍旺角奶路臣街38號 官涌體育館 九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6 樓

九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6 樓 大角咀體育館 九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓

九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓 九龍工業學校 九龍深水埗長沙灣道332-334號

九龍深水埗長沙灣道332-334號 荔枝角公園體育館 九龍荔枝角荔灣道1號

九龍荔枝角荔灣道1號 荔枝角社區會堂 九龍深水埗茘枝角道863號地下（深盛路 入口）

九龍深水埗茘枝角道863號地下（深盛路 入口） 白田社區會堂 白田邨白田社區綜合大樓地下（白雲街 白田救護站對面）

白田邨白田社區綜合大樓地下（白雲街 白田救護站對面） 北河街體育館 九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈5至U6樓

九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈5至U6樓 龍翔官立中學 九龍黃大仙馬仔坑道1號

九龍黃大仙馬仔坑道1號 藍田（東區）社區會堂 藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓

藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓 牛頭角道體育館 九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2至4樓

九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2至4樓 秀茂坪社區會堂 觀塘秀明道100號

觀塘秀明道100號 瑞和街體育館 九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8至9樓

九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8至9樓 油塘社區會堂 油塘高超道 38 號

新界區（29個）

葵芳社區會堂 葵涌禮芳街2號

葵涌禮芳街2號 林士德體育館 新界葵涌興芳路176號

新界葵涌興芳路176號 石籬社區會堂 葵涌大白田街 2 號

葵涌大白田街 2 號 科學園 新界白石角香港科技園科技大道西2號2W地下G02-G05

新界白石角香港科技園科技大道西2號2W地下G02-G05 大埔墟體育館 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓

大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓 鳳琴街體育館 新界元朗鳳攸北街20號

新界元朗鳳攸北街20號 天晴社區會堂 天水圍天華路天晴邨

天水圍天華路天晴邨 聯和墟體育館 粉嶺聯和墟和滿街9號三樓

粉嶺聯和墟和滿街9號三樓 龍琛路體育館 新界上水馬會道155號

新界上水馬會道155號 保榮路體育館 新界上水百和路19號

新界上水百和路19號 坑口體育館 新界將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1至3樓

新界將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1至3樓 西貢賽馬會大會堂 西貢親民街8號

西貢親民街8號 尚德社區會堂 將軍澳尚德邨尚美樓

將軍澳尚德邨尚美樓 將軍澳體育館 新界將軍澳運隆路9號

新界將軍澳運隆路9號 將軍澳官立小學 新界將軍澳厚德邨

新界將軍澳厚德邨 將軍澳官立中學 新界將軍澳敬賢里2號

新界將軍澳敬賢里2號 恒安社區中心 沙田馬鞍山恒安邨

沙田馬鞍山恒安邨 隆亨社區中心 沙田隆亨邨

沙田隆亨邨 馬鞍山體育館 新界沙田馬鞍山鞍駿街14號

新界沙田馬鞍山鞍駿街14號 沙角社區會堂 沙田沙角邨

沙田沙角邨 禾輋社區會堂 沙田禾輋邨

沙田禾輋邨 圓洲角社區會堂 沙田銀城街35號

沙田銀城街35號 源禾路體育館 新界沙田源禾路8號

新界沙田源禾路8號 荃景圍體育館 新界荃灣美環街38號

新界荃灣美環街38號 荃灣體育館 新界荃灣永順街53號

新界荃灣永順街53號 蕙荃體育館 新界荃灣廟崗街6號

新界荃灣廟崗街6號 建生社區會堂 屯門建生邨

屯門建生邨 屯門官立中學 新界屯門青山灣段青山公路393號

新界屯門青山灣段青山公路393號 東涌文東路體育館 新界東涌文東路 39 號東涌巿政大樓地下

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編輯：陳健婷