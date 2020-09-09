【全民檢測】普及社區檢測加時3日　9月14日結束、57間檢測中心繼續運作（附檢測中心列表）

自願全民檢測舉行第9日，港府再度延長全民檢測為期。食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權會見傳媒，宣布普及社區檢測加時3日，現時營運中的約120間社區檢測中心，57間檢測中心服務將延長3日，至9月14日（下周一），其餘檢測中心將在9月11日後關閉。港府表示，市民可於周四（10日）在網上預約登記由9月12日至14日這3日的新增檢測時段。
普及檢測計劃原訂日期為9月1日至7日，港府上周五宣布延長4日，至9月11日結束，今日再公佈延長3日，意味全民檢測將為期14日。
聶德權指，截至今日午後2時，累計在檢測中心登記檢測人數約有136.2萬人，累計126.1萬人在網上預約。約115萬個完成核酸檢測樣本，18個樣本呈陽性。
他表示，單單今日半日，共5.2萬人參與檢測，未經預約人士佔約2.36萬人。
聶德權稱，會在稍後以新聞稿方式，交往繼續運作的社區檢測中心名單。
重複採樣人數共2353人 未透露開支
聶德權表示，57間檢測中心主要基於檢視近日檢測中心數據及經驗，若實際使用情況達95%以上表明有需求，另外也需在18區佈局，方便市民。他又透露，截至昨日重複採樣人數為2,353，佔總體採樣人數只是少數。
聶德權續稱，開始希望透過網上預約方便處理，中心服務更有效率，並保持人流控制，首7日出席率超過90%，預約佔比8成。但計劃推行7日後，長者等群體反映不懂網上預約，因此近日相應調低網上預約名額，昨天未經預約檢測佔30%，符合預期。他沒有透露本次社區普及檢測計劃相關開支。
陳肇始表示，普及檢測旨在找出隱性患者，切斷傳播鏈，令疫情受控，是重要的公共衛生手段。全民檢測目前進行9天，不少市民已有經驗，醫護人員也積極參與。她稱，普及檢測計劃結束後，病學檢測、特定群組檢測會繼續進行，某些高風險行業或會進行重檢。氣膜實驗室和檢測隊在全民檢測完成後也會結束服務。
9月11日後繼續運作檢測中心：
香港區（10個）
- 香港大會堂/展覽廳（低座） 中環愛丁堡廣場5號
- 李陞小學 香港西營盤高街119號
- 柴灣體育館 香港柴灣怡順街6號3樓
- 渣華道體育館 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓
- 北角官立小學 （英皇道） 香港北角英皇道888號
- 西灣河體育館 香港西灣河筲箕灣道111號2樓
- 香港南區官立小學 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號
- 軒尼詩道官立小學 香港灣仔譚臣道169號
- 皇仁書院 香港銅鑼灣高士威道120號
- 伊利沙伯體育館 灣仔愛群道18號
九龍區（18個）
- 紅磡市政大廈體育館 九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓
- 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 九龍紅磡灣愛景街3號
- 土瓜灣體育館 九龍土瓜灣下鄉道66號
- 界限街一號體育館 九龍旺角洗衣街200號
- 香港遊樂場協會麥花臣場館 九龍旺角奶路臣街38號
- 官涌體育館 九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6 樓
- 大角咀體育館 九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓
- 九龍工業學校 九龍深水埗長沙灣道332-334號
- 荔枝角公園體育館 九龍荔枝角荔灣道1號
- 荔枝角社區會堂 九龍深水埗茘枝角道863號地下（深盛路 入口）
- 白田社區會堂 白田邨白田社區綜合大樓地下（白雲街 白田救護站對面）
- 北河街體育館 九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈5至U6樓
- 龍翔官立中學 九龍黃大仙馬仔坑道1號
- 藍田（東區）社區會堂 藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓
- 牛頭角道體育館 九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2至4樓
- 秀茂坪社區會堂 觀塘秀明道100號
- 瑞和街體育館 九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8至9樓
- 油塘社區會堂 油塘高超道 38 號
新界區（29個）
- 葵芳社區會堂 葵涌禮芳街2號
- 林士德體育館 新界葵涌興芳路176號
- 石籬社區會堂 葵涌大白田街 2 號
- 科學園 新界白石角香港科技園科技大道西2號2W地下G02-G05
- 大埔墟體育館 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓
- 鳳琴街體育館 新界元朗鳳攸北街20號
- 天晴社區會堂 天水圍天華路天晴邨
- 聯和墟體育館 粉嶺聯和墟和滿街9號三樓
- 龍琛路體育館 新界上水馬會道155號
- 保榮路體育館 新界上水百和路19號
- 坑口體育館 新界將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1至3樓
- 西貢賽馬會大會堂 西貢親民街8號
- 尚德社區會堂 將軍澳尚德邨尚美樓
- 將軍澳體育館 新界將軍澳運隆路9號
- 將軍澳官立小學 新界將軍澳厚德邨
- 將軍澳官立中學 新界將軍澳敬賢里2號
- 恒安社區中心 沙田馬鞍山恒安邨
- 隆亨社區中心 沙田隆亨邨
- 馬鞍山體育館 新界沙田馬鞍山鞍駿街14號
- 沙角社區會堂 沙田沙角邨
- 禾輋社區會堂 沙田禾輋邨
- 圓洲角社區會堂 沙田銀城街35號
- 源禾路體育館 新界沙田源禾路8號
- 荃景圍體育館 新界荃灣美環街38號
- 荃灣體育館 新界荃灣永順街53號
- 蕙荃體育館 新界荃灣廟崗街6號
- 建生社區會堂 屯門建生邨
- 屯門官立中學 新界屯門青山灣段青山公路393號
- 東涌文東路體育館 新界東涌文東路 39 號東涌巿政大樓地下
相關文章：
【全民檢測】港府延長普及社區檢測計劃至9月11日 部分檢測中心關閉
【全民檢測】普及社區檢測9月1日展開 周六（29日）開始報名（附連結）
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看
編輯：陳健婷