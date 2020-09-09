【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享）

美股長周末假後復市跌勢未止，3大股市指數周二全綫再跌2%至4%，當中科技股納指由上周收市高位剛好累跌一成，率先進入技術調整市。美股連日下滑，亦再度觸動投資界對美股會否重演今年3月大跌市，以至牛市會否就此告一段落的憂慮。

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