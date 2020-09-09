  • 29°C
香港時間 : 2020909日 (三) 14:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享）

即市財經 13:18 2020/09/09

分享：

美股長周末假後復市跌勢未止，3大股市指數周二全綫再跌2%至4%，當中科技股納指由上周收市高位剛好累跌一成，率先進入技術調整市。美股連日下滑，亦再度觸動投資界對美股會否重演今年3月大跌市，以至牛市會否就此告一段落的憂慮。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享）
2020/09/08
【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享）
【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享）
2020/09/07
【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享）
【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享）
2020/09/04
【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享）
【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享）
2020/09/03
【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享）
【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享）
2020/09/02
【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享）
經濟 美股 拜登 納斯達克綜合指數 PMI 日圓 美滙 博反彈 Tesla 美國聯儲局

上一篇文章

【全民檢測】陳肇始聶德權下午見傳媒 部分全民檢測中心服務或延長3日

下一篇文章

【ATMX】小米曾陷「技術熊」拗腰倒升　恒生科指7000關失而復得（附ATMX近月走勢圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市
【美股期貨】道指期貨轉升約80點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨轉升約80點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄270億元　超購303倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄270億元　超購303倍（不斷更新）