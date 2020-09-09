【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 即市財經 13:18 2020/09/09 分享： 美股長周末假後復市跌勢未止，3大股市指數周二全綫再跌2%至4%，當中科技股納指由上周收市高位剛好累跌一成，率先進入技術調整市。美股連日下滑，亦再度觸動投資界對美股會否重演今年3月大跌市，以至牛市會否就此告一段落的憂慮。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 2020/09/08 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 2020/09/07 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 2020/09/04 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 2020/09/03 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 2020/09/02 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 經濟 美股 拜登 納斯達克綜合指數 PMI 日圓 美滙 博反彈 Tesla 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入