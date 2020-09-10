【美團股價】被指迫外賣員與死神賽跑　美團再回應：外賣員申訴功能將升級（第三版）

▲ 美團系統被指對外賣員構成危險，獲全國關注。

昨日（8日）一篇網文《外賣騎手，困在系統里》在內地瘋傳，該文章指美團 （03690） 外賣系統的計算及數據方法，令外賣員疲於奔命，迫使他們「違反交通規則、與死神賽跑」，外賣員成為高危職業。

美團再通過官方微信發文回應指，將優化系統，每一單外賣，在為用户提供準時配送服務的同時，美團調度系統會給騎手留出8分鐘彈性時間，留給外賣員等候延遲的電梯，惡劣天氣下，系統會延長外賣員的配送時間，甚至停止接單。另外，外賣員申訴功能將升級，對於因惡劣天氣、意外事件等特殊情況下的超時、投訴，核實後，將不會影響騎手考核及收入。

美團股價今日反彈，現升近4%，最新報240.8元，成交額28.1億元。

美團的外賣系統中，送外賣花費時間是最重要的指標，一旦超時，就會得到劣評、收入降低，甚至被淘汰。根據該文章，2017年上半年在上海平均每2.5日就有一個外賣員傷亡，深圳3個月內有12位外賣員傷亡。然而，外賣員自身的保險是從外賣平台的酬勞中扣除，美團亦沒有為外賣員撞傷的行人給予保障。

另外，該文章亦列舉部分不合理的措施，例如系統植入新功能，不定時彈出安全視頻，即使外賣員正在送外賣亦要停車收看，令外賣員隨時被經過的車輛撞傷；2017年的微笑行動的抽查系統，需要外賣員不家時拍攝樣貌及工作服裝，如果沒有在5分鐘內完成，或相片不合格，少則罰款300元人民幣，多則1000元人民幣罰款，甚至會被取消外賣員資格。今年2月，江西一位腦癱的外賣員因為未能及時拍照而被封號，事件獲網民關注後，該外賣員才被解封。

昨日（9日）凌晨阿里巴巴 （09988） 旗下的餓了麼發布新功能，用戶在付款時可以增加「願意等多5至10分鐘」，讓外賣員時間更充裕，有網民認為新措施較人性化，但亦有指外賣平台不應把責任轉給消費者，屬於道德綁架。

美團昨回應指，沒做好就是沒做好，沒有藉口。每一項外賣，在為用戶提供準時服務的同時，美團系統會為外賣員留出8分鐘彈性時間。公司會加強安全技術團隊，重點研究技術及算法，如何保障安全。

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編輯：謝克迪