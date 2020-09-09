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【美國大選】特朗普競選經費緊絀 擬自掏腰包8億

環球政治 13:10 2020/09/09

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美國總統大選白熱化，美國總統特朗普採取銀彈攻勢，至今已花費超過8億美元（約62.4億港元）力爭連任。《彭博社》報道，特朗普的競選資金緊絀，正考慮自掏腰包1億美元（約7.8億），在最後兩個月的競選關鍵時期造勢。

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特朗普民調追貼拜登 獲佛州拉美裔支持 ：【下一頁】

《彭博社》引述知情人士指，特朗普（Donald Trump）曾與多名人士商討過，由他自己出錢支援競選資金，金額或高達1億美元。特朗普在今屆大選仍未自行出資，但他曾於上屆大選自行出資6,600萬美元（約5億港元）。

特朗普周二（8日）向記者表示：「如果有需要，我會這樣做。但我們目前未有需要。」（If I have to, I would. But we don’t have to.）他又表示如資金用盡，他會付出一切代價（spend whatever it takes.）。

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特朗普目前的競選開支超過8億美元，與拜登（Joe Biden）約4.14億美元的開支相比，幾乎是拜登的兩倍。

特朗普於今年5月至6月已花費4,000萬美元（約3.1億港元）於電視及電台廣告，遠多於拜登同期約490萬美元（約3,800萬港元）的開支。據悉，特朗普團隊正開源節流，已撤走大部分電視廣告，改為主攻關鍵州分。

特朗普本身為億萬富豪，競選資金過往較對手民主黨拜登有更大優勢。但與特朗普有政治聯繫的超級政治行動委員會頭38個主要捐助人當中，僅有6人在過去兩個選舉週期捐款給特朗普，反映特朗普目前未獲主要金主支持。

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責任編輯：鄭錦玲

《彭博社》報道，特朗普的總統競選資金緊絀，正考慮自掏腰包1億美元。

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