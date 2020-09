【美國大選】特朗普競選經費緊絀 擬自掏腰包8億

美國總統大選白熱化,美國總統特朗普採取銀彈攻勢,至今已花費超過8億美元(約62.4億港元)力爭連任。《彭博社》報道,特朗普的競選資金緊絀,正考慮自掏腰包1億美元(約7.8億),在最後兩個月的競選關鍵時期造勢。

《彭博社》引述知情人士指,特朗普(Donald Trump)曾與多名人士商討過,由他自己出錢支援競選資金,金額或高達1億美元。特朗普在今屆大選仍未自行出資,但他曾於上屆大選自行出資6,600萬美元(約5億港元)。

特朗普周二(8日)向記者表示:「如果有需要,我會這樣做。但我們目前未有需要。」(If I have to, I would. But we don’t have to.)他又表示如資金用盡,他會付出一切代價(spend whatever it takes.)。

特朗普目前的競選開支超過8億美元,與拜登(Joe Biden)約4.14億美元的開支相比,幾乎是拜登的兩倍。

特朗普於今年5月至6月已花費4,000萬美元(約3.1億港元)於電視及電台廣告,遠多於拜登同期約490萬美元(約3,800萬港元)的開支。據悉,特朗普團隊正開源節流,已撤走大部分電視廣告,改為主攻關鍵州分。

特朗普本身為億萬富豪,競選資金過往較對手民主黨拜登有更大優勢。但與特朗普有政治聯繫的超級政治行動委員會頭38個主要捐助人當中,僅有6人在過去兩個選舉週期捐款給特朗普,反映特朗普目前未獲主要金主支持。

