【異動股】港府向11國提「旅遊氣泡」　專業旅運半日彈1成

▲ 港人恢復外遊有望，部分旅遊股有支持，專業旅運半日彈升1成。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續緩和，消息指今日新增6宗確診個案，再錄得單位數確診個案。政府昨日進一步放寬社交距離限制並透露已向11個國家就「旅遊氣泡」接觸。港人似乎有望恢復有限度外遊，個別旅遊股亦見追捧，專業旅運 （01235） 半日彈升1成。

專業旅運半日收報0.216元，彈升10.8%，是升幅最大的本地旅遊股。東瀛遊 （06882） 中午前曾急彈約7.7%至0.42元，創逾1個月高，中午收報0.4元暫升2.6%。

縱橫遊 （08069） 早段亦高見3.91元，創逾52周高，中午收報3.85元，升1.85%，成交43.95萬元。

商務及經濟發展局長邱騰華昨日表示，已去信11個國家，表達香港願意與對方建立旅遊氣泡，包括德國、法國、瑞士、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣，其中日本和泰國已經有雙邊接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排。

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編輯：趙穎妍